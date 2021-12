Europa League: la Lazio pesca il Porto di Conceicao ai sedicesimi di finale

A Nyon sono andati in scena i sorteggi dei sedicesimi finale di Europa League. La Lazio di Maurizio Sarri, classificata seconda nel proprio girone nei playoff se la vedrà col Porto.

Lazio-Porto

Non un sorteggio fortunatissimo per la Lazio. Evitate le spagnole Barcellona e Siviglia, e i tedeschi del Borussia Dortmund, i biancocelesti se la vedranno contro il Porto del grande ex Sergio Conceicao. Il portoghese ha giocato con la Lazio dal 1998 al 2000, e poi per sei mesi dal 2003 al gennaio 2004 collezionando 103 presenze e vincendo lo storico secondo scudetto laziale. Il Porto è retrocesso dalla Champions League dove era inserito nel girone con Liverpool e Atletico Madrid (agli ottavi di Champions) ed il Milan (eliminato).

La sfida di andata si giocherà giovedì 17 febbario all'Estadio Do Dragao di Porto, mentre il ritorno si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma il 24 febbraio. Chi vince staccherà il pass per gli ottavi di finale di Europa League.

I sedicesimi di Europa League

Di seguito il quadro completo dei sedicesimi di Europa League: