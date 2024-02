Sarri come Mou: prima l'attacco alla Lega e poi il silenzio stampa

Brutto passo indietro della Lazio contro il Bologna. Dopo l’impresa contro il Bayern Monaco, nell’andata degli ottavi di Champions League, i biancocelesti hanno perso lo scontro diretto per il quarto posto. Una brutta caduta anticipata dalle parole di Sarri nel pre-partita, ricaduto in un attacco alla Lega inutile quanto deleterio.

Sarri alla Mou

È Sarri ma sembra Mourinho. Questa è l’impressione che ha dato il tecnico laziale prima del fischio d’inizio della partita. “Ringraziamo la Lega per averci teso un’altra imboscata. Ci fanno rigiocare alle 12:30 dopo una gara di Champions League di mercoledì e anche dopo un derby infrasettimanale di Coppa Italia”. Un attacco alla Lega senza senso che è sembrata subito una scusa per quello che poi è successo ovvero la sconfitta. E nel frattempo Thiago Motta che col suo Bologna ha giocato mercoledì 14 febbraio il recupero della partita contro la Fiorentina, ha sbancato anche l’Olimpico.

Mea culpa Lazio

La partita la Lazio l’aveva approcciata bene passando in vantaggio con un Isaksen sempre più insostituibile, ma poi si è data la zappa sui piedi da sola. Un errore in fase di costruzione fra Luis Alberto e Provedel ha dato via alla rimonta bolognese conclusa dal bel gol di Zirkzee nel finale. Un giro a vuoto per la Lazio che ora (con una partita da recuperare) è scivolata a 8 punti dal quarto posto.

Silenzio stampa

Nel post partita le polemiche della Lazio non si placano. Dopo l’attacco di Sarri nel pre-gara, nel post la società si è chiusa in silenzio stampa. L’ambiente biancoceleste infatti contesta la conduzione di gara di Maresca, reo, secondo la Lazio di scelte discutibile che hanno condizionato l’esito dell’incontro. Fra queste la mancata espulsione di Fabbian e un rigore non concesso per un fallo su Isaksen. Nonostante la contestazione laziale sull’operato dell’arbitro, Rocchi ad Open Var ha valutato positivamente l’arbitraggio di Maresca.