Bologna-Lazio 3-0 | Cade la Lazio senza Immobile, Reina protagonista negativo

Tonfo clamoroso della Lazio che perde al Dall’Ara per 3 a 0 contro il Bologna dell’ex Mihajlovic. Barrow, Theate e Hichey stendono la squadra di Sarri rimasta in 10 per l’espulsione di Acerbi che salterà l’Inter. Si è sentita molto l’assenza di Immobile, sostituito da Muriqi autore di una brutta prestazione.

Primo tempo

Il Bologna parte con un forte pressing mettendo in difficoltà la Lazio, e al 14esimo i felsinei passano in vantaggio. Un lancio lungo mette in crisi la difesa biancoceleste e Barrow dal limite dell’area trafigge Reina con un gran tiro a giro. La Lazio è colpita a freddo e subisce poco dopo il raddoppio. Barrow batte il calcio d’angolo, Reina sbaglia l’uscita, e sul secondo palo Theate sovrasta Hysaj e trova il gol. Al 26esimo la prima azione della Lazio che sfiora il gol. Felipe Anderson evita Medel e serve Muriqi dentro l’area ma il kosovaro colpisce male da ottima posizione e Skorupski para agevolmente. Ancora Muriqi ci prova al 38esimo, ma il colpo di testa del centravanti biancoceleste è centrale e debole.

Il primo tempo termina con la Lazio sotto di due gol in difficoltà contro un bel Bologna.

Secondo tempo

La Lazio prova a partire con rabbia ma prima Pedro e poi Muriqi non impegnano Skorupski. Al 68esimo Hichey rientra sul destro salta Lazzari e tira in porta, Reina interviene male e il pallone lo supera finendo in rete per il 3 a 0 Bologna. Al 76esimo Acerbi viene espulso per proteste reiterate.

Un pomeriggio da dimenticare per la squadra biancoceleste che cade contro il Bologna. Si è sentita molto l’assenza di Immobile e le fatiche dell’impegno di Europa League.

Tabellino

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hichey (dall’87’ Bonifazi); Soriano, Barrow (dall’89’ Vignato); Arnautovic (dall’85’ Santander). Allenatore: Mihajlovic.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj (dal 58’ Lazzari); Leiva (dal 71’ Cataldi), Milinkovic-Savic (dal 58’ Basic), Luis Alberto (dal 71’ Akpa Akpro); Felipe Anderson, Pedro, Muriqi (dall’80 Patric). Allenatore: Sarri.

Marcatori: 14’ Barrow (B), 17’ Theate (B), 68’ Hichey (B)

Ammoniti: Soumaro (B), De Silvestri (B); Milinkovic (L), Pedro (L), Lazzari (L), Luiz Felipe (L)

Espulsi: Acerbi (L)

Arbitro: Davide Massa

