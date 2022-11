Rebus Pedro: rinnovo con la Lazio o ritorno al Barcellona?

Il futuro di Pedro alla Lazio è tutt'altro che certo. L'attaccante spagnolo è in scadenza a giugno e ancora deve decidere cosa farà nel prossimo futuro.

Pedro e la Lazio

Pedro alla Lazio sta vivendo un'ottima esperienza. Il campione spagnolo dopo una stagione deludente alla Roma ed essere stato messo fuori rosa da Mourinho, è approdato alla Lazio dove è diventato un beniamino dei tifosi anche grazie al gol da ex nel derby. Il suo rendimento in biancoceleste è molto positivo e Maurizio Sarri ha grande considerazione del suo attaccante che ha allenato anche durante la sua esperienza al Chelsea. Capce di giocare a destra e sinistra, che parta titolare o dalla panchina, Pedro è un'arma importante per la Lazio. In biancoceleste ha collezionato 59 presenze e 14 gol, di cui 2 in questa Serie A contro Inter e Cremonese.

Il contratto

Il contratto di Pedro con la Lazio scade nel giugno 2023. Al momento il suo futuro è un rebus. Lo spagnolo nel post Juventus-Lazio, ultima partita della prima parte di campionato ha rinviato il discorso rinnovo. Nei prossimi mesi discuterà con Lotito del suo futuro. La Lazio vuole abbassare l'età media della sua squadra ma il feeling speciale che Pedro ha con l'ambiente potrebbe aprire ad un rinnovo low cost (il calciatore guadagna circa 2,5 milioni di euro a stagione). A Formello sono entusiasti del campione spagnolo e ne ammirano la professionalità. Ma Pedro sta valutando con molto interesse un ritorno al Barcellona dove iniziò la sua grande carriera, un ritorno romantico anche per stare vicino alla sua famiglia. Molto dunque dipenderà anche dalla volontà dell'attaccante.

Il post Pedro

La Lazio la prossima estate punterà ad abbassare la media età della squadra e per questo l'addio di Pedro ('87) non è da escludere. La partenza dello spagnolo lascerebbe però un vuoto da riempire. Nella lista biancoceleste sta prendendo sempre più quota il nome di Lasagna ('92). L'attaccante dell'Hellas Verona è in corsa per il ruolo di vice Immobile ma la sua duttilità tattica e velocità spingerebbero Sarri anche ad usarlo come esterno nel tridente. Molto del post Pedro però passerebbe fra i piedi di Romero e Cancellieri che stanno crescendo sotto la guida dello spagnolo pronti a rilevarne le veci in caso di possibile addio.