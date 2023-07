Pedro-Lazio ancora insieme: lo spagnolo ha rinnovato

Manca solo l’annuncio ma l’avventura di Pedro alla Lazio continua. Lo spagnolo e il club biancoceleste hanno infatti trovato l’accordo per il rinnovo per la prossima stagione.

Pedro e Lazio ancora insieme

Pedro ha rinnovato con la Lazio. Lo spagnolo si legherà ai biancocelesti fino al 2024 con opzione per il 2025. Un contratto di una stagione con opzione di rinnovo per una seconda dunque. L’attaccante guadagnerà poco più di 2 milioni di euro più bonus.

Sarri decisivo

Decisivo per il rinnovo di Pedro è stato l’intervento di Maurizio Sarri. Pedro era tentato da un ritorno in Spagna, l’ex compagno Xavi lo avrebbe voluto con sé al Barcellona. La Lazio ha fatto di tutto per tenerlo a partire dal presidente Lotito che più volte ha detto di non volersi fare scappare lo spagnolo. Determinante però Sarri che con l’attaccante ha condiviso pure l’avventura al Chelsea. Per il tecnico, Pedro è un elemento importate della rosa e lo diventerà ancora di più con la sua esperienza nella prossima stagione con i biancocelesti impegnati in Champions League.

I numeri di Pedro

Pedro alla Lazio ha ritrovato molto dello smalto perso alla Roma. In giallorosso lo spagnolo è stato “cacciato” con l’avvento di Mou che ha deciso di non puntare su di lui. La Lazio ha colto l’occasione e l’attaccante ha ripagato la fiducia dei biancocelesti. Alla Lazio dalla stagione 2021/2022, Pedro ha collezionato 87 presenze e 17 gol in tutte le competizioni.