Lazio rimpianto Pavlovic: il serbo protagonista in Qatar scartato dai biancocelesti

Uno dei protagonisti del mondiale in Qatar è Strahinja Pavlovic, difensore classe 2001 della Serbia. Il calciatore di proprietà del Salisburgo nel 2019 fu acquistato dalla Lazio ma il club di Lotito lo scartò dopo le visite mediche e l'affare sfumò.

Pavlovic, laziale per poche ore

Pavlovic è stato per poche ore un calciatore della Lazio. Cresciuto nel Partizan Belgrado, il difensore convinse Tare a mettere sul piatto circa 5 milioni di euro per portarlo a Formello., era il 2019. Un colpo veloce dei biancocelesti che ebbero la meglio anche sulla Roma. In una recente intervista Milos Vazura, general manager del Partizan Belgrado ha ricordato come il giocatore fosse oggetto di desiderio della Roma ma che poi fu venduto alla Lazio". Il calciatore però non vestì la maglia della Lazio perchè non superò le visite mediche. Infatti come dichiarato dallo staff medico della Lazio il calciatore aveva alcune anomalie al cuore. Un problema che però non è stato più riscontrato dai club in cui ha militato il calciatore tantochè il Partizan lo cedette poco dopo al Monaco per circa 10 milioni di euro.

Pavlovic rimpianto Lazio?

Pavlovic si sta dimostrando un giocatore di spessore. Titolare della nazionale serba e titolarissimo del Salisburgo sta attirando l'attenzione di diversi club. Capace di ricorpire sia il ruolo di centrale, sia di quello di terzino proprio in questa porzione di campo sarebbe tornato utilissimo alla causa biancoceleste con club laziale alla ricerca di un terzino da regalare a Sarri. Un pò di rammarico in casa Lazio c'è.

Adesso la Roma

Pavlovic sta facendo bene al mondiale dove ha siglato pure una rete nel tre a tre contro il Camerun. Il calciatore adesso milita nel Salisburgo e tornerà nella Capitale stavolta per giocarci. Pavlovic infatti calcherà il terreno dell'Olimpico con la maglia del club austriaco per sfidare la Roma di Mourinho nel playoff di Europa League.