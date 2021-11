La Lazio ospita "Fratelli tutti": la partita di beneficenza fra la World Rom Organization e la Squadra del Papa

Sarà presentata oggi, martedì 16 novembre, alle ore 12 presso la Sala San Pio X in via della Conciliazione 5, la partita amichevole "Fratelli tutti" che vedrà in campo la World Roma Organization e la “Squadra del Papa – Fratelli tutti”. La partita amichevole, con ingresso libero, si disputerà domenica 21 novembre alle ore 14:30 a Formello, casa della Lazio.

L'evento

La partita "Fratelli tutti" nasce per rilanciare l’impegno contro razzismo e discriminazioni e l'idea è arrivata dalla World Rom Organization, che ha sede a Zagabria. Papa Francesco ha accolto la proposta e ha affidato l’organizzazione al Pontificio Consiglio della cultura. La Squadra del Papa. sarà composta da guardie svizzere, dipendenti vaticani, figli di dipendenti vaticani, sacerdoti che prestano il loro servizio nella Segreteria di Stato, nella Curia romana e nella Pontificia Accademia Ecclesiastica, ma non solo. Infatti con loro giocheranno anche tre giovani migranti accolti dalla Comunità di Sant’Egidio e un giovane con sindrome di Down che vive l’esperienza sportiva di Special Olympics. L’iniziativa inoltre servirà come raccolta fondi per il progetto “Un calcio all’esclusione” promosso dalla diocesi di Roma per favorire l’inclusione dei Rom e delle persone più fragili.

La presentazione

Alla presentazione in Vaticano parteciperanno il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura; il vescovo ausiliare di Roma Benoni Ambarus; per la Lazio che ospiterà l'amichevole ci saranno il presidente Claudio Lotito e il capitano e bomber Ciro Immobile. Ci saranno rappresentanti della World Rom Organization con monsignor Giorgio Lingua, nunzio apostolico in Croazia, in video collegamento da Zagabria. A moderare, il giornalista Luca Collodi (Vatican News).

Infine sabato 20 novembre, Papa Francesco riceverà in udienza le due squadre.