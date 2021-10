Lazio-Marsiglia 0-0 | Pareggio a reti inviolate fra Sarri e Sampaoli

Finisce zero a zero la sfida dell'Olimpico fra Lazio e Olympique Marsiglia. La partita in cui ha regnato l'equilibrio ha visto come protagonisti i due portieri Strakosha e Pau Lopez, come migliori in campo grazie ad alcuni splendidi interventi. Rimpianti per la Lazio che negli ultimi minuti spinge forte mettendo alle corde gli ospiti ma senza trovare il gol della vittoria. Con questo pareggio la squadra di Sarri resta davanti in classifica ai francesi.

Primo tempo

Dopo molto equilibrio il primo squillo della partita arriva al 13esimo e porta la firma di Under. L’ex Roma prova una girata al volo da dentro l’area ma il pallone termina alto sulla traversa. Ancora Marsiglia che si fa vedere in avanti. Ci prova Milik ma il mancino del polacco finisce di poco al lato di Strakosha. La Lazio reagisce con Basic. Il croato si inserisce coi tempi giusti su un cross di Lazzari, ma l’ex giallorosso Pau Lopez si oppone bene. Più tardi è Luiz Felipe ad impegnare Pau Lopez prima con un colpo di testa su calcio di punizione, dopo sugli sviluppi di calcio d’angolo e su una respinta, non sicura, dell’ex Roma. Al 40esimo ci vuole un super intervento di Strakosha per evitare il vantaggio francese. Il portiere albanese si distende e para un bel tiro di Under che rientrato su sinistro aveva superato Marusic dentro l’area di rigore.

All’intervallo le squadre vanno sullo zero a zero a dimostrazione dell’equilibrio che si è visto in campo in questi primi 45 minuti.

Secondo tempo

La Lazio sfiora subito il gol ad inizio ripresa. Cataldi di prima lancia in profondità Immobile, ma il capitano laziale a tu per tu con Pau Lopez spara alto cestinando una ghiotta occasione. Per il Marsiglia il più pericoloso è Under. Il turco al 65esimo infatti lascia partire un gran sinistro su cui però è ancora bravo Strakosha ad opporsi. Col destro invece sfiora il gol Payet che ruba pallone sulla trequarti a Lazzari. Il destro del francese si perde largo. La Lazio risponde con Zaccagni. L’ex Verona sfrutta bene un assist di Marusic, ma sul suo destro del laziale vola a smanacciare Pau Lopez. Immobile recupera il pallone dentro l’area e da posizione impossibile colpisce l’incrocio dei pali. Grandissima occasione per la Lazio all’87esimo con Pedro. Lo spagnolo servito da Moro si trova davanti a Pau Lopez ma il portiere degli ospiti con un bel riflesso evita il vantaggio alla Lazio. Al 90esimo sulla testa di Raul Moro capita il pallone che potrebbe decidere la partita. Ma l’esterno biancoceleste spreca tutto con un tocco debole.

Tabellino

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Basic (dal 56’ Luis Alberto), Cataldi (dal 77’ Leiva), Milinkovic-Savic (dal 56’ Akpa Akpro); Felipe Anderson (dal 56’ Pedro), Zaccagni (dal 77’ Moro), Immobile. Allenatore: Sarri.

Marsiglia (3-4-3): Pau Lopez; Saliba, Caleta-Car, Peres; Lirola (dal 61’ Dieng), Kamara, Guendouzi (dal 73’ Gueye), Rongier (dall’85 Balerdi); Under, Milik (dal 73’ Gerson), Payet. Allenatore: Sampaoli.

Ammoniti: Payet (M), Kamara (M), Rongier (M)

Arbitro: Aytekin (Ger)