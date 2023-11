Le pagelle della Lazio al derby: Romagnoli un muro, Felipe Anderson cercasi

La Lazio è la squadra che più è andata vicina a vincere il Derby. Ai ragazzi di Sarri è mancata la stoccata decisiva e un po' di fortuna col palo di Luis Alberto. Molto bene la difesa in cui spicca la prestazione di Romagnoli. Queste le pagelle della Lazio nel derby:

Provedel 6: Non si sporca praticamente mai i guantoni, se non su un tiro centrale di Karsdorp in avvio.

Lazzari 6,5: Su e giù sulla fascia, alza il valore della sua prestazione con una grande chiusura in ripiegamento su Bove.

Romagnoli 7: Il migliore della Lazio e del Derby. In difesa è perfetto, chiude sia Dybala che Lukaku. In avanti è sua una delle occasioni più pericolose. Muro.

Patric 6: Partita ordinata contro Lukaku. Esce con un cartellino giallo e i crampi.

Marusic 6: Alti e bassi. Inizia non bene, poi cresce. (dall’82’ Hysaj s.v.)

Cataldi 5,5: Primo tempo ordinato, nel secondo perde lucidità e soffre la fisicità giallorossa. (dal 65’ Vecino s.v., dal 75’ Rovella 6: In controllo).

Luis Alberto 6: Parte a mille colpendo un legno che gli ha negato un gol clamoroso. Poi ha un’altra grande occasione ma la spreca malamente. Da quel momento cala in maniera netta, sbagliando diversi palloni e guadagnando da diffidato un giallo.

Guendouzi 6,5: Bene il francese, sempre nel vivo nel gioco e lucido delle giocate. Buona partita.

Felipe Anderson 5: Un fantasma. Da eroe del derby a presenza non utile in campo. (dall’82’ Kamada s.v.)

Immobile 6: Inizia bene, si sbatte molto e crea apprensione alla difesa romanista. Gioca tutta la partita e nella ripresa si fa inglobare dalla difesa romanista.

Pedro 6: Ha tanta voglia e si vede. Sente in maniera evidente il derby ma non riesce ad incidere. (dal 65’ Isaksen 6: Si impegna ma non crea pericoli).

Sarri 5,5: Primo tempo ben giocato dalla squadra biancoceleste, ripresa da rivedere. I cambi non convincono. Castellanos in panchina…