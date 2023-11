Lazio agli ottavi di Champions League se... Tutte le combinazioni

Questa sera all'Olimpico la Lazio ha il primo match point per passare il girone di Champions League. Infatti fra problemi interni e di formazione, Sarri e i suoi contro il Celtic potrebbero strappare con una giornata di anticipa il pass per gli ottavi di finale.

La classifica

La Lazio è al secondo posto del girone E di Champions League con 7 punti, distaccata da un punto dall'Atletico Madrid e avanti rispetto al Feyenoord di 1. Chiude il gruppo con un punto conquistato il Celtic. I biancocelesti sono arrivati a questo punto della competizione pareggiando con gli spagnoli grazie a Provedel, battendo gli scozzesi all'andata, e vincendo l'ultima giornata contro gli olandesi dopo essere caduti in Olanda nella terza giornata.

Lazio agli ottavi se

Per conquistarsi gli ottavi di finale con un turno di anticipo sarà categorico per la Lazio battere il Celtic questa sera. Un successo lancerebbe i biancocelesti a quota 10 punti, ma questo potrebbe non bastare per passare il turno. Infatti oltre alla vittoria i capitolini devono sperare nella vittoria dell'Atletico Madrid a Rotterdam. Quindi la Lazio potrebbe festeggiare gli ottavi di finale solo battendo il Celtic e con la vittoria dei ragazzi di Simeone. In caso contrario la qualificazione si deciderà all'ultima giornata quando i biancocelesti andranno a Madrid.