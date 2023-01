Lazio-Empoli: gli omaggi a Mihajlovic

Alla prima partita casalinga la Lazio, come la Roma, ha omaggiato Sinisa Mihajlovic, l'allenatore serbo che ha perso la sua battaglia contro la leucemia lo scorso dicembre e che per anni ha difeso e vinto con i colori biancocelesti.

Mihajlovic e la Lazio

Dopo le esperienza italiane con Roma e Sampdoria, Mihajlovic vestì per la prima volta la maglia della Lazio nel 1998. In biancoceleste Mihajlovic sotto la guida di Eriksson si affermò a livelli importanti diventando un simbolo e un beniamino della Curva Nord. Il difensore con la Lazio scrisse pagine di storia del club: nel ’98 mise a segno una tripletta tutta da calcio piazzato (Lazio-Sampdoria 5-2), nel ’99 siglò il primo gol della storia biancoceleste in Champions League contro il Bayer Leverkusen (1-1), vince lo storico scudetto del 2000 e tanti altri trofei fra cui 2 Supercoppe Italiane, una Supercoppa Uefa, una Coppa delle Coppe e due Coppe Italia. In totale le sue presenze in biancoceleste sono state 193 condite da 33 gol. Negli anni alla Lazio, Mihajlovic fece sognare i suoi tifosi col suo mancino la cui fama gli fece guadagnare un coro rimasto iconico della tifoseria laziale: “E se tira Sinisa, e se tira Sinisa, e se tira Sinisa è gol”.

L'omaggio della Lazio

In occasione della partita Lazio-Empoli, il Lazio Museum ha allestito una mostra dedicata a Mihajlovic all'interno della tribuna Autorità dell'Olimpico. L'esposizione ha previsto una sequenza di maglie storiche del serbo per ripercorrere la sua esperienza con la Lazio tra successi e vittorie che resteranno impresse nella storia della società.

La gigantografia

Sempre per la partita contro l'Empoli ha debuttato in Curva Maestrelli una gigantografia (16x24) con una delle immagini più iconiche di Mihajlovic con la maglia laziale. L'immagine resterà in Curva per tutto il mese di gennaio quando la Lazio affronterà il Bologna, il Milan e la Fiorentina tutte squadre allenate da Mihajlovic nell'arco della sua carriera. Inoltre lo speaker ha ricordato il difensore serbo e dagli schermi dell'Olimpico è partito un video che ha riproposto i top moment di Mihajlovic in biancoceleste.

Cori e applausi per Mihajlovic sono arrivati da tutti i settori dell'Olimpico biancoceleste, esclusa la Curva Nord squalificata per cori razzisti: "Sinisa ora sfonda anche le porte del paradiso" si legge in uno dei tanti striscioni in ricordo dell'ex difensore.