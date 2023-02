Dalla guerra in Ucraina alla Lazio: Lekhiv protagonista di Offside Racism

Venerdì 10 febbraio alle ore 17:45, dopo la Roma, anche la Lazio sarà protagonista di Offside Racism il programma su Rai Gulp e RaiPlay dedicato al calcio giovanile.

Offside Racism programma di Rai Kids punta a sensibilizzare gli spettatori sulla lotta contro il razzismo, non solo nei campi di gioco ma nella società. Per farlo dà voce a giovani calciatori, ragazzi come tanti altri che hanno la responsabilità di trasmettere ai tifosi i valori dello sport con i loro comportamenti, negli allenamenti, in campo e nella vita di tutti i giorni.

Ospite di questa puntata è Maksym Lekhiv sedicenne ucraino scappato dal suo paese dopo l’invasione da parte della Russia. Il ragazzo ha lasciato l’Ucraina (suo padre è rimasto nel suo paese, insieme a molti suoi amici) per venire in Italia e a Roma ha trovato un futuro grazie alla Lazio. Lekhiv di ruolo centrocampista, che per dieci anni ha militato nel settore giovanile del Sebastopoli, ha superato un provino nel vivaio biancoceleste e la Lazio lo ha scelto per giocare nella sua Under 17.

Lekhiv riceverà la maglia ideata dalla Lega Serie A “Keep Racism Out”, lo slogan scelto per mettere in fuorigioco il razzismo e la discriminazione. A consegnargliela il bomber e capitano della Lazio, Ciro Immobile.