Dopo Mertens sfuma Emerson. La Lazio vira su Reguilon

La Lazio continua la ricerca di un terzino sinistro. Emerson Palmieri il preferito di Maurizio Sarri è vicino al West Ham ed ecco che i biancocelesti hanno virato su Reguilon del Tottenham.

Dopo Mertens, sfuma Emerson

L'ex Roma Emerson Palmieri ('94) è stato vicino alla Lazio per tutta l'estate con tanto di intervento diretto di Sarri per convincerlo a vestire la maglia biancoceleste, proprio come Mertens che poi ha scelto il Galatasaray per amore del Napoli. Il Chelsea, proprietario del cartellino, ha pure aperto al prestito ma la trattativa non si è chiusa per via del nodo ingaggio. Il terzino della Nazionale guadagna più di 4 milioni a stagione e non ha trovato l'accordo con Lotito. Alla fine sorridono anche i Blues visto che incasseranno 15 milioni di euro dagli Hammers. La Lazio aveva sondato il terreno per un altro ex giallorosso, Luca Pellegrini ma il terzino romano è andato in Bundesliga all' Eintracht Francoforte.

Reguillon nuovo obiettivo

Sarri continua a chiedere al suo presidente un terzino sinistro. Il nuovo obiettivo della Lazio è Sergio Reguilon ('96). Lo spagnolo del Tottenham è fuori dai piani di Conte che nella sua corsia ha già Sessegnon e si è fatto comprare Perisic. Reguillon ora è fuori rosa e cerca una nuova sistemazione. Terzino mancino puro abile anche in fase offensiva, con esperienza internazionale (ha vinto l' Europa League da protagonista col Siviglia nel 2019/2020 e il Mondiale del Club col Real Madrid nel 2018) Reguilon può essere il colpo giusto per puntellare la difesa di Sarri.

Reguilon-Lazio, il punto

La Lazio ha già avviato i contatti con gli Spurs. I londinesi chiedono per il trasferimento del calciatore almeno 20 milioni, cifra fuori budget per Lotito che non è riuscito a pizzare Hysaj (nessuna offerta per l'albanese). La Lazio ha chiesto al Tottenham il prestito per Reguilon puntando su un prestito oneroso (fra i 2 e i 4 milioni di euro) e un riscatto intorno ai 18 milioni di euro. L'ostacolo maggiore però riguarda l'ingaggio. Lo spagnolo a Londra guadagna più di 3 milioni di euro, la Lazio per questo chiede al Tottenham un aiuto per coprire più della metà dello stipendio del calciatore (circa il 70%). Le parti sono ancora distanti ma la trattativa è in corso con Lotito che sta provando ad accontentare il suo tecnico.