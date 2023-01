Calciomercato al via: gli obiettivi della Lazio

Lunedì 2 gennaio 2023 prende ufficialmente al via il calciomercato invernale. La Lazio lavora per regalare a Sarri entro il 31 gennaio (deadline del mercato invernale) un paio di innesti, terzino sinistro e vice-Immobile, per coprire le lacune della rosa e puntare ad obiettivi importanti.

Gli obiettivi in entrata

La Lazio lavora al terzino sinistro e al vice-Immobile. Per quanto riguarda l'attaccante, nei piani di Lotito c'è l'idea di arrivare ad un centravanti di scorta per la seconda parte di stagione per poi approfondire la questione a partire dall'estate prossima. Il nome caldo è quello di Bonazzoli ('97) in forza alla Salernitana e chiuso in Campania dal parco attaccanti affolato a disposizione di Nicola. Per lui, la Lazio è pronta a muoversi con la formula del prestito senza obbligo di riscatto. Bonazzoli subito, Mariano Diaz ('93) a parametro zero in estate con l'attaccante del Real Madrid in scadenza. Piace anche Cheddira ('98) del Bari, ma per il marocchino si prevede un'asta a cui Lotito non intende partecipare. Sfumato Caputo ('87) che è tornato all'Empoli.

In pole position per il ruolo di terzino sinistro c'è Luca Pellegrini (1999). L'ex terzino della Roma infatti è disposto a vestire la maglia della Lazio pur di tornare nella Capitale e in Serie A. Il calciatore milita all'Eintracht Francoforte ma è di proprietà della Juventus. I tedeschi hanno dato il loro benestare per chiudere anticipatamente il prestito, trattano Juve e Lazio. I biancocelesti sono pronti a prendere il giocatore con la formula del prestito e con l'ingaggio restante diviso alla pari con i bianconeri. Lotito vuole un prestito con diritto e senza obbligo di riscatto facendo sì che Sarri valuti Pellegrini in azione per poi decidere se riscattarlo o meno. In tal caso bisognerà troverà l'accordo fra i club (la Juve chiede almeno 10 milioni la Lazio meno) e col giocatore che dovrà ridursi il suo ingaggio attuale di 3 milioni di euro. Pellegrini il primo nome ma non l'unico nella lista della Lazio. A Tare piace molto Kerkez (2003) dell'AZ Alkmaar. Si monitora anche Doig (2002) dell'Hellas Verona. Il preferito di Sarri resta Parisi (2000) dell'Empoli ma il prezzo del suo cartellino è alto.

Le uscite

Per quanto riguarda le cessioni la Lazio ha ceduto in prestito allo Sparta Praga il difensore Kamenovic. Escalante e Fares (ingaggio superiore al milione di euro) sono le altre uscite a cui sta lavorando la Lazio. Luis Alberto ('92) è il big sacrificabile. Sullo spagnolo c'è mezza Liga con Lotito che ha respinto il Cadice desideroso di prendere il Mago in prestito. Il patron laziale intende cedere il suo 10 solo in cambio di 20 milioni di euro. Monitorano l'evolversi della situazione il Valencia, il Siviglia e l'Atletico Madrid. Milinkovic-Savic ('95) tratta per il rinnovo.