Lazio-Napoli: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 27 febbraio alle ore 20:50 allo Stadio Olimpico la Lazio ospiterà in Napoli dell’ex tecnico giallorosso Luciano Spalletti. La sfida è stata posticipata di cinque minuti per volontà della FIGC in segno di protesta per la guerra in Ucraina. All’andata vinse il Napoli con un netto quattro a zero. Biancocelesti e partenopei in campo dopo che entrambe sono state eliminate dall’Europa League rispettivamente da Porto e Barcellona.

Lazio-Napoli, le ultime di formazione

Acerbi dopo essere andato in panchina in Europa League. dovrebbe partire fuori dall'undici titolare anche contro il Napoli. Su di lui è in vantaggio Patric per guidare la difesa insieme a Luiz Felipe, con Marusic e Hysaj terzini. A centrocampo torna titolare Cataldi con Milinkovic-Savic e Luis Alberto (in vantaggio su Basic). In attacco certi del posto Immobile e Zaccagni al rientro dopo la squalifica europea. Pedro-Felipe Anderson si giocano una maglia per completare il tridente, fra i due sarà staffetta. In porta Strakosha.

In casa Napoli tutto ruota attorno alle condizioni di Osimhen. Se il nigeriano non recupera, Spalletti punterà su Mertens. Politano è pronto a scalzare Elmas sulla trequarti. A centrocampo niente da fare per Anguissa e Lobotka.

Lazio-Napoli, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Cataldi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti.

Lazio-Napoli, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Napoli sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno guardare la sfida fra Sarri e Spalletti tramite app DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast o Playstation 4, Playstation 5 e Xbox, o anche il TIMVISION Box. In alternativa la partita dell’Olimpico sarà visibile su dispositivi mobili quali pc, tablet e smartphone sempre tramite app Dazn oppure collegandosi al sito Dazn.