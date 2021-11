Napoli-Lazio: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Lazio scenderà in campo nel posticipo della 14esimo giornata di Serie A allo Stadio Maradona alle 20.45 contro il Napoli. Partita da ex per il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri che per la sfida ai partenopei non ha dubbi di formazione; dentro tutti i titolari.

Napoli-Lazio, le ultime sulle formazioni

Come detto Sarri si affiderà all'undici titolare per la sfida al Napoli. Dopo il turno di riposo in Europa League torna fra i pali l'ex della partita Reina. Hysaj, altro ex della match, agirà da terzino sinistro mentre a destrà ci sarà Lazzari. Centrali Acerbi e Luiz Felipe. Dopo aver riposato un tempo a Mosca, torna dal primo minuto Milinkovic-Savic a centrocampo insieme a Cataldi e Luis Alberto. In attacco riecco Pedro insieme ad Immobile e a Felipe Anderson nonostante la brutta prestazione contro il Lokomotiv.

Spalletti dovrà fare a meno di Osimhen, ma rischiano di star fuori anche Politano (ancora positivo al Covid) e Anguissa per infortunio. Al posto dell'attaccante nigeriano sarà staffetta fra Petagna e Mertens (l'italiano preferito per giocare titolare). A centrocampo ci sarà Demme. Lorenzo Insigne è recuperato e sarà della partita.

Napoli-Lazio, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All.: Spalletti.

Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj, Acerbi, Luiz Felipe, Lazzari; Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic-Savic; Pedro, Felipe Anderson, Immobile. All.: Sarri.

Napoli-Lazio, dove vederla

La partita Napoli-Lazio sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno godersi la sfida fra Spalletti e Sarri scaricando l'app smart tv compatibili, utilizzare console Xbox o Playstation oppure i dispositivi Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Altra soluzione, è l'utilizzo del TIMVISION Box. In alternativa tramite sito o app, potranno vedere la partita su dispositivi mobili quali pc, smartphone, tablet.