Lazio-Napoli, le pagelle: Provedel spettatore, Isaksen il migliore

Pareggio senza occasioni, senza gol e senza emozioni per la Lazio contro il Napoli. Brutta partita dei biancocelesti (così come dei partenopei). Fra i pochi a salvarsi Isaksen, col danese propositivo. Deludente partita di Castellanos.

Ecco le pagelle di RomaToday:

Provedel 6: Spettatore non pagante. Non si sporca mai i guantoni.

Lazzari 6: Partita senza infamia e senza lode. (dal 71’ Pellegrini 6: Entra bene, propositivo e attento).

Gila 6: Aggressivo limita bene Raspadori.

Romagnoli 6: Con esperienza limita al massimo i pochi attacchi napoletani.

Marusic 5,5: Poco chiamato in causa, ma riesce a farsi sorprendere da Politano nel primo tempo.

Guendouzi 6: Partita in crescendo del francese. La sua imbucata nel secondo tempo fra le cose migliori della partita. (dal 77’ Vecino 6: Solita garanzia).

Cataldi 5,5: Fra un passaggio indietro e un fallo, fa partire un bel mancino che termina di poco largo. (dall’84’ Rovella s.v.)

Luis Alberto 5,5: Non riesce ad illuminare la squadra proprio nella partita in cui senza Zaccagni e Immobile dove essere leader indiscusso.

Felipe Anderson 6: Non commette errori ma non fa nulla per mettere in difficoltà la difesa partenopea.

Castellanos 5,5: Il suo gol annullato la cosa più bella della serata. Non riesce ad incidere e cade più volte nel tentativo della simulazione ma Orsato non ci casca. Il peggiore.

Isaksen 6: Il più propositivo. Punta l’uomo, guadagna punizioni e prova a cercare la porta senza successo. Tanta buona volontà ma niente risultati.

Sarri 5,5: Gioca per non perdere e infatti non rischia nulla. Ma davanti la squadra è davvero poca cosa. In discussione anche i cambi molto tardivi.