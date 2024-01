Lazio-Napoli 0-0, la diretta: fischio d'inizio all'Olimpico

Squadra in casa

Squadra in casa Lazio

Alle ore 18:00 il fischio d'inizio di Lazio-Napoli partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Tante le assenze per le due squadre reduci dalla Final Four della Supercoppa Italiana.

1'- Inizia la partita. Primo pallone del match per il Napoli;

La Lazio in campo per il riscaldamento

Maurizio Sarri senza Immobile e Zaccagni ridisegna l'attacco puntando sul ristabilito Castellanos dal 1'. In difesa non c'è Patric ma Gila. Questa la formazione titolare della Lazio:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Isaksen.

Mazzarri senza Kvara e Osimhen e Simeone, punta su Raspadori unica punto sostenuto da Politano e Zielinski.

Napoli (3-4-2-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Mario Rui; Politano, Zielinski; Raspadori.