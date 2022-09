Dove vedere in tv Lazio-Napoli. Le probabili formazioni

Sabato 3 settembre alle ore 20:45 la Lazio ospiterà il Napoli per la quinta giornata di Serie A. I biancocelesti reduci dal pareggio beffa nel recupero contro la Sampdoria cercherà il riscatto proprio come i partenopei che hanno pareggiato in casa contro il Lecce. Le due squadre dopo quattro giornate sono appaiate in classifica con 8 punti.

Lazio-Napoli, le ultime di formazione

Pochi dubbi di formazione per Maurizio Sarri. Davanti alla porta di Provedel, ormai titolare, ci sarà la solita linea difensiva composta da Lazzari, Patric, Romagnoli (non preoccupa dopo la sostituzione precauzionale contro la Samp) e Marusic. A centrocampo presenti Milinkovic-Savic e Cataldi, dubbio Luis Alberto. Lo spagnolo è in ballottaggio con Vecino che ha riposato a Marassi. In attacco certi del posto Immobile e Zaccagni, Pedro scalpita per partire titolare, ma Felipe Anderson recupera dopo essere uscito dolorante contro i blucerchiati. Il brasiliano ha rimediato un taglio sulla caviglia sinistra e sono stati necessari cinque punti di sutura.

Spalletti torna all'Olimpico con l'usato sicuro dopo il maxi-turnover dell'infrasettimanle. Dentro dal 1' dunque Lozano, Kvaratskhelia, Lobotka, Mario Rui, Zielinski e Rrahmani. In attacco Osimhen.

Lazio-Napoli, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Lazio-Napoli, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Napoli sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per vedere la sfida dell'Olimpico su Dazn basterà collegari tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno vedere la partita fra Sarri e Spalletti sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport. In alternativa utilizzabile SkyGo o Now.