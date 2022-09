Lazio-Napoli 1-2: Zaccagni illude, Spalletti in rimonta sbanca l'Olimpico. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio cade in casa contro il Napoli. I biancocelesti subiscono la rimonta della squadra di Spalletti dopo essere passati in vantaggio con Zaccagni. La formazione di Sarri infatti parte forte mettendo in campo attenzione e un ritmo alto. Passano i minuti e la Lazio si abbassa troppo lasciando il pallone al Napoli. I partenopei prima pareggiano con Kim e poi continuano a forzare fino a quando Provedel, il migliore in campo, si arrende al destro di Kvaratskhelia. Manca la reazione della Lazio che però protesta per un contatto Mario Rui-Lazzari in area di rigore partenopea. Prima sconfitta stagionale per Sarri che resta a quota 8 punti in classifica.

Lazio-Napoli, la cronaca

Al primo affondo la Lazio passa in vantaggio. Felipe Anderson serve Zaccagni che controlla palla e dal limite dell’area di rigore lascia partire un destro chirurgico che si spegne all’angolino. Al 34esimo Milinkovic-Savic perde il pallone nella propria trequarti con Kvaratskhelia che punta l’area laziale ma il suo tiro è debole e parato da Provedel. Al 36esimo il georgiano fa tremare la Lazio: con una piroetta il partenopeo si libera di Luis Alberto e lascia partire un gran destro che colpisce il palo. Al 38esimo il Napoli pareggia. Su corner vola in cielo Kim che colpisce di testa trova prima il palo e poi la respinta di Provedel ma il pallone aveva già varcato la linea di porta. Al 47esimo clamorosa azione di Politano che scappa via alla difesa e mette Kvaratskhelia davanti a Provedel che in uscita bassa salva la Lazio. Al 50esimo altro grande intervento di Provedel che con un intervento plastico salva tutto su un colpo di testa di Zielinski. Il Napoli forza e poco dopo trova il secondo palo della partita con un colpo di testa di Osimhen. Azione tambureggiante del Napoli al 51esimo con Kvaratskhelia che da pochi passa spara altissimo a Provedel battuto. Al 61esimo strepitoso intervento del portiere laziale che con le unghie devia in angolo una rasoiata di Osimhen. Sull’azione seguente però la Lazio capitola. Anguissa mette il pallone in mezzo per la corrente Kvaratskhelia che col destro fulmina Provedel. La Lazio reagisce con un colpo di testa di Felipe Anderson ma è bravo Meret a mettere in angolo. All'82esimo Osimhen ci riprova di testa ma da buona posizione spara alto. Al 91esimo progressione di Pedro che col destro sfiora il palo.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 7; Lazzari 6,5 (dall'84' Hysaj s.v.), Patric 5, Romagnoli 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 5,5, Cataldi 5,5 (dal 75’ Basic 5,5), Luis Alberto 5,5 (dal 53’ Vecino 5,5); Felipe Anderson 6 (dal 84' Cancellieri s.v.), Zaccagni 7 (dal 53’ Pedro 5,5). Immobile 5. All.: Sarri 5

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrhamani 6,5, Kim 7, Mario Rui 5,5 (dal 92' Olivera s.v.); Lobotka 6,5 (dal 92' Ndombele s.v.), Anguissa 6,5, Zielinski 6,5 (dal 68’ Elmas 5,5); Lozano 5,5 (dal 45'+3 Politano 6,5), Osimhen 5,5, Kvaratskhelia 7 (dal 68’ Raspadori 5,5). All.: Spalletti 7.

Marcatori: 4’ Zaccagni (L); 38’ Kim (N), 61' Kvaratskhelia (N)

Ammoniti: Milinkovic-Savic (L), Cataldi (L), Felipe Anderson (L), Marusic (L)

Arbitro: Sozza

I top e flop biancocelesti

Zaccagni 7: Sblocca la partita con un gol di pregevole fattura. Si impegna tanto anche in fase difensiva.

Provedel 7: Almeno tre interventi fantastici di quello che ormai è il portiere titolare della Lazio.

Luis Alberto 5,5: Sottotono non incanta l’Olimpico con le sue giocate da Mago. Si perde Kim in occasione del pareggio napoletano.

Immobile 5: Un fantasma. Mai in partita.