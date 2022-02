Lazio-Napoli 1-2: Fabian Ruiz gela l'Olimpico allo scadere. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio perde in casa contro il Napoli per due a uno. La squadra di Sarri cade al 94esimo su un capolavoro di Fabian Ruiz. Rammarico per la squadra biancoceleste che crea tante occasioni (specie nel primo tempo) che non sfrutta, e soprattutto perché era riuscita all’88esimo con un gol fantastico di Pedro a pareggiare e recuperare lo svantaggio nato da l’ennesimo errore difensivo. Proprio la difesa è il costante tallone d’Achille biancoceleste. Questa volta è Patric con un pallone perso in malo modo a compromettere la partita della Lazio.

Lazio-Napoli, la cronaca

Lazio ad un soffio dal gol con Luis Alberto. Lo spagnolo da dentro l’area da ottima posizione spreca clamorosamente non trovando la porta. Il 10 biancoceleste poi serve un delizioso pallone a Immobile ma il tiro del capitano laziale esce di poco. Il Napoli si fa vedere con Zielinski ma tiro del polacco e ben neutralizzato da Strakosha. Nella ripresa sempre pericolosa la Lazio prima co Felipe Anderson e poi con Immobile ma Ospina para. Al 62esimo il Napoli passa con Insigne. Patric perde palla in uscita, Elmas la trasmette a Insigne che di prima da fuori area batte un incolpevole Strakosha. Il portiere albanese si supera su Politano a tu per tu e tiene a galla la Lazio. Sugli scudi pure Ospina che con la mano di richiamo nega a Pedro il gol del pari. All’88esimo la Lazio trova il pareggio con un super gol di Pedro. Lo spagnolo con un sinistro al volo da fuori area batte Ospina e fa esplodere l’Olimpico. Al 94esimo il Napoli vince la partita con un mancino chirurgico di Fabian Ruiz.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Strakosha 6,5; Marusic 5,5, Luiz Felipe 5,5, Patric 5 (dall’84’ Acerbi s.v.), Radu 5,5 (dal 71’ Hysaj 6); Leiva 6 (dall’84’ Basic s.v.), Milinkovic 6,5, Luis Alberto 5,5; Felipe Anderson 6,5 (dal 65’ Pedro 7), Zaccagni 6,5, Immobile 6. All.: Sarri 6,5.

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6,5; Di Lorenzo 5, Koulibaly 6,5, Rrahmani 6,5, Mario Rui 5,5; Demme 5,5 (dall’81’ Lobtka s.v.), Fabian Ruiz 7,5; Politano 6,5 (dall’81’ Ounas 6,5), Zielinksi 5,5 (dal 57’ Elmas 6,5), Insigne 7,5 (dal 96’ Juan Jesus s.v.); Osimhen 5,5. All.: Spalletti 7.

Marcatori: 88’ Pedro (L); 62’ Insigne (N), 94’ Ruiz (N)

Ammoniti: Radu (L), Immobile (L), Zaccagni (L), Ruiz (N); Mario Rui (N)

Arbitro: Di Bello

I top e flop biancocelesti

Pedro 7: Prova ad evitare la sconfitta con un super gol di sinistro al volo.

Felipe Anderson 6,5: Uno dei più pericolosi dei suoi, Mario Rui non lo prende mai. Sarri lo toglie al 65esimo per Pedro.

Milinkovic 6,5: Giganteggia a centrocampo con fisico e qualità. Impegna Ospina con un colpo di testa.

Patric 5: Ennesimo errore stagionale del difensore laziale che porta dà il via al primo gol partenopeo.