Lazio protagonista della mostra "Uniformi e Casacche"

Mercoledì 22 giugno alle ore 19:30 presso il Museo Storico dei Granatieri di Roma, è stata inaugurata la mostra "Uniformi e Casacche". Protagonistia la Lazio di Claudio Lotito.

La mostra

L'iniziativa rientra in una collaborazione fra il Museo Storico dei Granatieri e il Lazio Museum. La mostra permetterà ai tifosi laziali e non solo di vedere in un'ala del museo l'esposizione in alternanza di casacche della Lazio e uniformi dal 1900 al 1948 mentre un’altra ala del museo sarà invece dedicata alle maglie ufficiali dagli Anni Ottanta fino a quelle odierne.

Alla presentazioen alla stampa erano presenti il presidente Claudio Lotito, l'Avvocato Gianluca Mignogna (protagonista della lotta per lo scudetto del 1915), l'Assessore allo Sport Alessandro Onorato, il cantante Tony Malco, il Colonnello Domenico Pisapia e la showgirl Anna Falchi.

Le dichiarazioni

Anna Falchi, tifosissima della Lazio che presenterà l'evento del 4 luglio che svelerà le nuove maglie biancocelesti per la stagione 2022/2023 ha dichiarato di sentirsi onorata di partecipare a queste iniziative. Queste le sue parole: "Sono onorata. Mi sono anche vestita di celeste, colore dei miei occhi, una passione innata per la mia amata Lazio. Sono molto legata anche alle maglie, siamo qui per ricordare le maglie e sono molto curiosa di vedere le primissime maglie fino a quelle di oggi. Mi piace molto il connubio tra la Lazio e l’esercito, che da sempre ci protegge. Sempre forza Lazio!".

Queste alcune dichiarazioni dell'Assessore Onorato: “Questa mostra racconta un importante pezzo di storia di una delle due principali società della Capitale. Una storia difficile, quando i campionati si sospendevano a causa della guerra e in cui i giovani erano costretti ad abbandonare la loro passione sportiva per andare al fronte. Il tifo calcistico è una mia grande passione, nel mio ruolo istituzionale provo a tenerla off il più possibile. Ritengo il rapporto tra il calcio e il tifo come un valore da preservare”.

Il Colonnello Domenico Pisapia, direttore del Museo dei Granatieri ha dichiarato: “Grazie a tutti coloro che hanno organizzato questo evento. La Lazio è nata da nove bersaglieri e i bersaglieri sono nati da una costola dei granatieri, quindi per noi è un grande orgoglio”.

La mostra del Museo Storico dei Granatieri, sito in piazza Santa Croce in Gerusalemme, è aperta al pubblico da oggi, giovedì 23 gugno. Sarà possibile visitarla fino alla fine di luglio.