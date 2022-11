Lazio-Monza: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Giovedì 10 novembre alle ore 20:45 la Lazio all'Olimpico ospiterà il Monza per la 14esima giornata di Serie A. I biancocelesti arrivano alla sfida dopo la vittoria nel derby (aperta inchiesta della Figc per cori antisemiti dalla Curva Nord) dal terzo posto della classifica con 27 punti e all'indomani dei sorteggi dei sedicesimi di Conference League. I lombardi giostrano 15esimo posto della classifica con 13 punti.

Lazio-Monza, le ultime di formazione

Maurizio Sarri è pronto a schierare Milinkovic-Savic al ritorno dalla squalifica. Il serbo che ha saltato il derby da squalificato, completerà il centrocampo con Cataldi e Luis Alberto in vantaggio su Marcos Antonio e Vecino. In attacco ancora out Immobile, in panchina nel derby come supporto morale. Tridente titolare formato da Pedro, Felipe Anderson MVP del derby e Zaccagni, con Cancellieri dalla panchina. In difesa cerca spazio Patric che insidia uno dei due centrali, ma al momento sono in vantaggio Romagnoli e Casale. Terzini Marusic e Lazzari. In porta Provedel.

Palladini non avrà Sensi infortunato. A centrocampo agiranno Rovella e Ranocchia mentre in attacco a supporto di Mota ecco Pessina e l'ex Roma Caprari.

Lazio-Monza, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Rovella, Ranocchia, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota. All.: Palladino.

Lazio-Monza, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Monza sarà trasmessa sia da Sky che da Dazn. Gli utenti Dazn potranno vedere la sfida dell'Olimpico scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra capitolini e lombardi sarà visibile anche su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.

Gli abbonati Sky potranno vedere la sfida fra Sarri e Palladino sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Valida l'alternativa streaming SkyGo.