Lazio-Monza: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Sabato 23 settembre alle ore 20:45 la Lazio all’Olimpico attende il Monza per la quinta giornata di Serie A. I biancocelesti sono reduci dal pareggio di Champions League contro l’Atletico Madrid e adesso cercano punti in campionato dopo le tre sconfitte nelle prime quattro giornate (unica vittoria a Napoli). Lombardi in classifica avanti di un punto rispetto la Lazio.

Lazio-Monza, le ultime di formazione

Rotazioni in vista per Sarri. A centrocampo torna Cataldi dal 1’ al posto di Vecino, confermato Luis Alberto, solito ballottaggio fra Guendouzi e Kamada, col francese favorito. In difesa si rivede Casale con Romagnoli (avanti su Patric), sulla fascia sinistra out Pellegrini, c’è Hysaj, Marusic avanti rispetto a Lazzari. In attacco dubbio Ciro Immobile: l’attaccante può partire dalla panchina. Al suo posto non Castellanos ma Felipe Anderson falso nove, con Zaccagni a sinistra e Pedro a destra. In porta Provedel eroe della notte di Champions League.

In casa Monza, Palladino non potrà contare su Caprari infortunato. Spera recupera il portiere Di Gregorio. A centrocampo coppia Pessina-Gagliardini. Squalificato Caldirola.

Lazio-Monza, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. All.: Palladino

Lazio-Monza, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Monza sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Gli abbonati Dazn dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per vedere la sfida valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Per chi ha Sky, potrà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio,Sky Sport 4k e Sky Sport per guardare il match fra capitolini e brianzoli. In alternativa partita visibile su SkyGo e Now.