Immobile in panchina e Sarri out: Lazio-Monza vista sui social

La Lazio non spicca il volo. La squadra di Sarri si impantana ancora e rinvia l’appuntamento con i tre punti all’Olimpico con l’unico successo in campionato che resta quello di Napoli. Contro il Monza si è rivista la solita Lazio di questo avvio di stagione: compassata, lenta, leggera in attacco, fragile in difesa.

Solita Lazio

La partita di sabato della Lazio si è svolta sulla falsa riga dei match contro Lecce e Genoa, con l’unica differenza è che questa volta grazie a due super interventi di Provedel, i biancocelesti hanno strappato un punto. Si scrive Ennio: “Sempre avversari inferiori e favori del pronostico. In due casi strada spianata dal vantaggio iniziale. È una questione di concentrazione e stimoli che vanno ritrovati nel gruppo e trasferiti in campo. Chi non li ha è inutile alla causa”. Per Filippo è “allucinante e paradossale che l’unico cosa positiva sia il risultato” e ancora “Inoffensiva”. Per Gianni la chiave delle difficoltà della Lazio è la partenza di Milinkovic: “Prevedibile questa difficoltà dopo la partenza di Savic. Squadra da rifare e giocatori che debbono assimilare schemi. Meno prevedibile vedere la squadra passiva che cede l’iniziativa e il calo di molte pedine decisive. Sarri è a un bivio”.

#LazioMonza come Genoa e Lecce. Sempre avversari inferiori e favori del pronostico. In due casi strada spianata dal vantaggio iniziale. È una questione di concentrazione e di stimoli, che vanno ritrovati nel gruppo e trasferiti in campo. Chi non li ha, ora è inutile alla causa. — Ennio (@OnceWereDreams) September 24, 2023

#Immobile fa un gran recupero può passare la palla a Vecino o Pedro ma lui sceglie di fare tutto da solo sbagliando l ennesima occasione. Va bene coccolarlo e tutelarlo ma un po di panchina gli farebbe bene #Sarri #sslazio #LazioMonza pic.twitter.com/5KfHpi6e5t — Gianluigi Zaccaria (@gigizack) September 24, 2023

Immobile in panchina

Il popolo laziale discute Ciro Immobile. L’attaccante ha ritrovato il gol (su rigore, ndr) ma la sua prestazione non ha convinto. Anzi il capitano biancoceleste si è mostrato poco lucido ed egoista pure nel finale quando ha sprecato una grande occasione. “Immobile fa un gran recupero può passare la palla a Vecino o Pedro ma scegli di fare tutto da solo sbagliando. Va bene coccolarlo e tutelarlo ma un po' di panchina gli farebbe bene”. “I giocatori più importanti per il gioco di Sarri sono il mediano e l’attaccante e li hai i più scarsi della squadra”.

Attacco a Sarri

Per Salvatore ci vuole la svolta in panchina: “Solo il suo esonero può salvare la stagione ormai alla deriva. Mai così male da oltre 20 anni dopo le prime 5 di campionato. Un disastro storico a firma di Maurizio Sarri”. Ancora attacco al tecnico: “Ha fatto il fenomeno chiedendo la testa di Tare che con due soldi riusciva a costruire squadre competitive, questa stagione se finisce sesto è già tanto. Riuscirà a mangiare il panettone?”.

C’è però chi riesce a trovare, ironicamente, del positivo nel post Lazio-Monza: “L’unica nota positiva è che finalmente ho smesso di guardare il gol di Provedel”.

L'unica nota positiva di #LazioMonza è che finalmente ho smesso di guardare il gol di Provedel.



Dimostrate impegno. — PS_ssl (@PS_ssl) September 24, 2023