Lazio-Monza 1-0: Romero decisivo, biancocelesti secondi in classifica. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio vince per uno a zero contro il Monza grazie alla prima rete in biancoceleste e in Serie A di Luka Romero. La partita è molto equilibrata nel primo tempo, con gli ospiti che mettono in campo una discreta intensità contro una Lazio che paga le fatiche del derby. Nella ripresa Sarri però con i cambi cambia la musica. Le sostituzioni sono tutte indovinate dal tecnico con Basic e Cataldi che alzano il ritmo del centrocampo e con Romero che trova il gol della vittoria. La rete dell'argentino classe 2004 non solo regala i tre punti alla Lazio ma manda i biancocelesti al secondo posto della classifica a pari punti, 30, del Milan.

Lazio-Monza, la cronaca

Il primo tiro è del Monza con Colpani. Il tentativo del centrocampista è destinato fuori ma Provedel prova a raggiungere il pallone ma senza trattenerlo lo spedisce in angolo. Al 36esimo clamorosa occasione per Lazio: triangolo fra Felipe Anderson e Vecino, con il centrocampista però che da dentro l’area allarga troppo il piattone e non trova la porta. Al 69esimo la Lazio sblocca la partita con Romero. Bell’azione biancoceleste sulla sinistra con Basic che mette in mezzo per Pedro che di prima intenzione tira trovando la respinta di Di Gregorio che non blocca e sul pallone vagante si fionda Romero che sigla così il suo primo gol in Serie A. All'84esimo piattone mancino di Cataldi ma Di Gregorio blocca.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6 (dal 27’ Marusic 6), Casale 6, Romagnoli 6,5, Hysaj 6; Marcos Antonio 5,5 (dal 61’ Cataldi 6,5), Milinkovic-Savic 6, Vecino 5,5 (dal 60’ Basic 6,5); Cancellieri 5,5 (dal 46’ Romero 7), Felipe Anderson 6,5, Pedro 6,5 (dall'86' Immobile s.v.). All.: Sarri 7

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 5; Donati 5,5 (dal 58’ Marlon 5), Caldirola 5,5, Izzo 6 (dal 79’ Carboni s.v.); Ciurria 6, Ranocchia 6, Pessina 5,5, Carlos Augusto 5; Manchin 5,5 (dal 58’ Rovella 6), Colpani 6,5 (dal 73’ Caprari 5,5); Petagna 5,5 (dal 73’Gytkjaer 5,5). All.: Palladino 5,5

Marcatori: 69’ Romero (L)

Ammoniti: Casale (L), Marusic (L); Donati (M)

Arbitro: Santoro

I top e flop biancocelesti

Romero 7: Un altro ritmo rispetto a Cancellieri. Col suo primo gol in Serie A regala la vittoria e il secondo posto alla Lazio.

Cataldi 6,5: Il suo ingresso cambia la Lazio. Lui è il regista della squadra e si vede.

Pedro 6,5: Faro del tridente laziale questa sera, lo spagnolo trascina i suoi. Imprendibile per la difesa lombarda. Mette lo zampino nel gol biancoceleste.

Vecino 5,5: Sui suoi piedi capita una grande occasione ma l’ex Inter spreca tutto da ottima