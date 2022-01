SS Lazio, Milinkovic salva Sarri seguendo gli schemi di Inzaghi

Eroe. Questo è stato Milinkovic-Savic nella prima partita del 2022 per la Lazio. Il centrocampista autore di una doppietta e un assist, nel tre a tre contro l'Empoli, è risultato decisivo per salvare Sarri da una sconfitta che sembrava inevitabile. Il serbo si è scrollato di dosso i dettami, i rigidi spartiti del tecnico e ha trascinato la Lazio al pareggio con giocate dell'era Inzaghi.

Milinkovic segue Inzaghi

Milinkovic è un punto fermo della Lazio da ormai sette stagioni. I numeri statistici al primo anno di Sarri sono positivi, ma le prestazioni migliori il centrocampista serbo le sta offrendo quando è messo nelle condizioni di giocare come faceva con Inzaghi in panchina. Col nuovo allenatore, Milinkovic, è stato utilizzato come costruttore di gioco o spesso servito con spalle rivolte alla porta avversaria limitandone le doti. Le migliori partite del "Sergente" sono arrivate quando è stato libero di attaccare la porta sfruttando la sua tecnica e la sua fisicità, cosa che nell'era Inzaghi era ordinaria routine.

Nel derby contro la Roma, ma soprattutto contro l'Empoli, Milinkovic ha mostrato il meglio che offre la casa. Contro i toscani, Milinkovic ha giocato tutto il secondo tempo da supporto ad Immobile, attaccando in continuazione l'area di rigore. Il primo gol, destro al volo, nasce da un inserimento centrale del serbo che sfrutta un cross dalla destra, il secondo mentre da una specialità della casa, il colpo di testa su traversone da sinistra. La sua fisicità (191 cm) è un fattore non trascurabile e Sarri probabilmente contro l'Empoli l'avrà capito, ringraziando il serbo ma in fondo anche Inzaghi.

Spesso Immobile, ancora in gol, è solo dentro l'area di rigore, Felipe Anderson non ha il gol nel sangue, a Pedro possono capitare giornate no, e allora la presenza di Milinkovic in area diventa imprescindibile per una Lazio più concreta. Il suo supporto al centro dell'area, trasformando l'attacco laziale con due punte centrali (il serbo e Immobile, ndr) più due ali è un fattore non trascurabile.

I numeri di Milinkovic

Alla sua settima stagione in biancoceleste, Milinkovic (27 anni) ha collezionato 272 presenze e 54 gol. Perno del centrocampo biancoceleste nell'era Inzaghi con cui ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane, è un titolare anche di Sarri ma le sue prestazioni non sono sempre convincenti. Il calciatore in una recente intervista ha speso parole al miele per il suo ex allenatore: "Con Inzaghi ho fatto dei progressi incredibili sia come giocatore che come persona. Avevamo un ottimo rapporto e per quanto riguarda le sue capacità lo si vede dai risultati dell’Inter". Mentre su Sarri riferendosi a degli screzi avuti parla di roba di poco conto e che ancora lui e la squadra stanno cercando di assimilare i nuovi dettami.

Il futuro di Milinkovic

Milinkovic a 27 potrebbe cambiare maglia la prossima estate. Il serbo potrebbe essere il sacrificio della Lazio per regalare al proprio tecnico giocatori più adatti al "Sarri-Ball". Ad un giornale serbo, Milinkovic sul suo futuro ha parlato così, lasciando trasparire anche dei dubbi sull'operato del tecnico: "Ora sono a due anni dalla scadenza: vedremo cosa succederà in estate, come sarà strutturato il club e in che direzione andremo". Il calciatore ad oggi è valutato circa 70 milioni di euro. Su di lui ci sono gli occhi di mezza Europa, fra tutti Manchester United, Psg e Juventus.