"La Lazio mia seconda casa". Il saluto social di Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic è ufficilamente un nuovo calciatore dell'Al-Hilal. Il calciatore serbo sui social ha voluto salutare a modo suo il popolo laziale e il mondo Lazio che è stata la sua casa per 8 anni.

Il saluto del Sergente

Con un lungo post Milinkovic-Savic ha salutato i laziali. Il centrocampista ha ricordato tutti i successi in biancoceleste e ringraziato tutti dallo staff, agli allenatori ai compagni avuti. Queste le sue parole: "Sono passati 8 anni da mio arrivo e non posso mai dimenticare tutto quello che abbiamo vissuto insieme. La Coppa Italia, le due Supercoppe, e tutti i gol e assist. Mi avete supportato sempre e dato la forza di un vero SERGENTE. Tutto questo non verrà scordato mai e lo porteró sempre in mio cuore. La Lazio e il nostro popolo insieme a tutti i compagni che ho trovato negli anni, è stata una vera Famiglia. Qui ho imparato tanto e sono diventato uomo che sono oggi. Grazie anche ad allenatori e tutto lo staff che ha lavorato con noi, e tifosi che con loro passione hanno aiutato a farci raggiungere risultati che sembravano impossibili. Ultima gioia con Sergente è stata la qualificazione Champions e vi auguro a tutti voi, di fare ancora tante grandi cose. Forza Lazio! Sarà per sempre la mia seconda casa. Sergente".

I numeri di Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic è arrivato in Italia alla Lazio nel 2015/2016 preferendo i biancocelesti alla Fiorentina. Negli otto anni nella Capitale, il serbo è cresciuto esponenzialmente giocando ad altissimo livelli e risultato spesso il miglior centrocampista della Serie A. Con la Lazio ha collezionato 341 presenze, 69 gol e 59 assist, diventando lo straniero più prolifico con la maglia biancoceleste. Con l'aquila sul petto ha vinto una Coppa Italie e due Supercoppe Italiane.

Il trasferimento

Dopo tanti rifiuti nelle passate stagioni (Juventus e Milan su tutte) Milinkovic ha lasciato la Lazio in questa sessione di mercato per volare nella ricca Arabia. Il giocatore ha firmato un triennale da 20 milioni di euro a stagione. Nelle casse della Lazio andranno circa 42 milioni di euro.