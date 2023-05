Ultima di Milinkovic-Savic all'Olimpico? I tanti messaggi che sanno di addio

Due gol, una vittoria, la qualificazione in Champions League e in Supercoppa Italiana e tanti messaggi. Il pomeriggio di Milinkovic-Savic contro in Lazio-Cremonese (3-2) è stato ai limiti della perfezione ma che lasciano un senso di addio al popolo laziale che mai come nella prossima estate potrebbe salutare il proprio Sergente.

“Sergej laziale a vita”

“Forse altrove, magari qui. Sicuramente nel nostro cuore. Sergej Laziale a Vita”. Recitava così lo striscione apparso in Tribuna Tevere domenica scorsa e dedicato a Milinkovic-Savic. Non l’ultima dimostrazione di affetto del popolo laziale che all’Olimpico, tralasciando qualche fischio nei momenti negativi, ha sempre sostenuto il suo centrocampista. La Curva Nord in occasione di Lazio-Lecce (2-2) aveva esposto lo striscione: “Milinkovic la Nord è con te” col giocatore che è andato sotto la sua gente a ringraziare prima del fischio d’inizio.

I messaggi sui social

Dall’Olimpico ai social il passo è stato breve. Milinkovic ha postato la sua esultanza con questo messaggio: “E c’era qualcuno che aveva dei dubbi”. Parole riferite ai detrattori del centrocampista che lo volevano distante con la testa dalla Lazio e già proiettato al futuro lontano da Formello. Sotto al post del giocatore tanti i messaggi dei tifosi laziali che pregano affinché il Sergente resti ancora biancoceleste: “Ma che te ne vuoi andare proprio ora che ci giochiamo la Champions?”, “non andare via”, “Al tuo secondo gol ho pianto. Non sarò mai pronto a dirti addio”, “Questa è casa tua”, “Fai come Radu”.

Il futuro

Il post di Milinkovic, la sua partita contro la Cremonese, è parso l’ultimo regalo del Sergente al suo popolo riportando la Lazio nella massima competizione europea. Milinkovic andrà in scadenza con il club nel 2024 e ad oggi il rinnovo è distante. Non per le cifre e durata (triennale a cinque milioni di euro) ma sulla clausola. Lotito vuole inserire una clausola molto alta fra gli 80-100 milioni di euro, Kezman agente del centrocampista ne chiede una molto più bassa per non spaventare possibili acquirenti. Ad oggi Milinkovic-Savic non forzerà la sua partenza dalla Lazio a cui è molto legato ma è pronto a lasciare Formello in caso di richiesta da parte di un top club europeo, Lotito da canto suo ha promesso di non bloccare il calciatore e ascolterà e valuterà eventuali offerte. Le parti si incontreranno nuovamente a stagione finita.