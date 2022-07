Calciomercato Lazio: sirene inglesi per Milinkovic-Savic. Il punto

Il futuro di Milinkovic-Savic è ancora da decifrare. Il centrocampista serbo della Lazio è regolarmente in ritiro ma su di lui ci sono ancora nubi di mercato.

Le promesse di Lotito

Milinkovic-Savic ('95) è il top player della Lazio ed è fra i migliori centrocampisti della Serie A e anche nella brutta sconfitta contro il Genoa in amichevole (4-1 per il Grifone, in Serie B nella prossima stagione) è risultato fra i migliori in campo. Lotito ha promesso al calciatore che lo avrebbe lasciato partire in caso di arrivo di un'offerta importante (dai 70 milioni di euro a salire) da un top club, ma al momento non è arrivata nessuna squadra a bussare a Formello per il Sergente. Il presidente della Lazio allo stesso tempo ha promesso però a Sarri al momento del rinnovo di resistere alla tentazione di cedere Milinkovic. Infatti il numero 21 per il tecnico è imprescindibile per puntare all'ingresso in Champions League. Sarri se dovesse scegliere, preferirebbe la cessione di Luis Alberto ('92).

Manchester United su Milinkovic

Nelle ultime ore però il Manchester United ha dirottato le sue attenzioni sul centrocampista della Lazio. I Red Devils sono infatti a caccia di un centrocampista per il nuovo corso Ten Hag e hanno difficoltà ad arrivare a De Jong. Ecco perchè Milinkovic adesso diventa obiettivo concreto dello United. Gli inglesi però sperano di ricevere uno sconto da Lotito presentando un'offerta da 50 milioni di euro puntando sulla scadenza nel 2024 del contratto del calciatore. Difficile però pensare che Lotito accetti una cifra del genere. La somma potrebbe essere presa in considerazione soltanto se il centrocampista impuntasse i piedi per una sua cessione, cosa che Milinkovic non sta facendo. In Italia la Juventus monitora la situazione visto il grave infortunio di Pogba.

Milinkovic e la Lazio

Milinkovic alla Lazio si trova bene ed è un idolo della tifoseria. Titolarissimo sia con Inzaghi che con Sarri, in biancoceleste dal 2015 (294 presenze e 52 gol), Milinkovic ha un contratto fino al 2024 con la Lazio dove guadagna poco più di 3 milioni di euro. In caso di permanenza alla Lazio, Lotito dovrà ritoccare ingaggio e durata del contratto del Sergente per evitare una svalutazione o ancora peggio di perderlo a parametro zero fra due stagioni.