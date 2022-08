Juventus: occhi su Milinkovic-Savic

Ancora incerto il futuro di Milinkovic-Savic. Sulla stella della Lazio infatti ci sono sondaggi da parte del Manchester United e della Juventus, ma ancora nessuna offerta ufficiale è arrivata sulla scrivania di Lotito.

Juve su Milinkovic

Così come i Red Devils, la Juventus sta effettuando dei sondaggi per il centrocampista serbo. I bianconeri infatti stanno cercando un colpo importante in mezzo al campo dopo il grave infortunio di Pogba (oggi il consulto del francese per valutare lo stop e la possibile operazione). La Juventus ha riacceso i contatti con Kezman, agente del calciatore per valutare la possibilità dell’operazione. I bianconeri sono pronti ad offrire al Sergente laziale la possibilità di giocare la Champions League, obiettivo del centrocampista che però non sta spingendo per una cessione.

La posizione di Lotito

Lotito, anche per volontà di Sarri, non vuole liberarsi di Milinkovic ritenuto imprescindibile dal tecnico. Allo stesso tempo il presidente biancoceleste ha promesso al serbo di lasciarlo andare (contratto in scadenza nel 2024) davanti ad un’offerta ritenuta valida di un top team. L’idea bianconera così come per Zaniolo, era quella di offrire soldi (44 milioni) più il cartellino di un calciatore, Rugani (richiesto anche dall’Empoli), vecchio pallino di Sarri. La scelta bianconera non è però presa in considerazione dalla Lazio, soprattutto dopo gli arrivi in difesa di Romagnoli, Casale e Gila, i rinnovi di Radu e Patric e con Acerbi da sistemare. Lotito per cedere il calciatore chiede 60-70 milioni di euro cash, senza contropartite tecniche. Una trattativa non semplice ma la Juve ha riacceso i fari su Milinkovic obiettivo bianconero da diverse stagioni.

I numeri di Milinkovic

Arrivato nel 2015 alla Lazio, Milinkovic è stato in tutte le sue stagioni un punto fermo del centrocampo laziale da Inzaghi a Sarri. Il serbo vanta 294 presenze in biancoceleste condite da 52 gol. Nella scorsa stagione Milinkovic ha messo a segno 11 gol e 11 assist unico centrocampista in doppia cifra in marcature e assistenze ai compagni ed è stato lui a siglare la rete del pareggio contro la Juventus che è valsa la qualificazione in Europa League alla Lazio.