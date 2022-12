Dopo il Real Madrid anche l'Arsenal: parte l'asta per Milinkovic

Sta iniziando l'asta per Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio è in scadenza con i biancocelesti e questa situazione ha scatenato un'asta milionaria fra diversi top club.

Arteta vuole Milinkovic

Su Milinkovic-Savic è piombato con forza l'Arsenal. I Gunners hanno individuato nel serbo il centrocampista ideale per la formazione di Arteta per puntare forte al titolo che a Londra, sponda Arsenal, manca dal 2004 (oggi sono primi con 5 punti di vantaggi sul Manchester City). Il club inglese è pronto ad offrire poco meno di 80 milioni di euro a Lotito, cifra ritenuta consona per il patron della Lazio per lasciar partire il suo gioiello, consapevole che in estate senza rinnovo potrà richiedere circa la metà. I Gunners però non sono soli nella corsa al Sergente laziale.

L'asta

Per Milinkovic si va verso una vera asta. Il centrocampista ha tanto mercato soprattutto in Premier League. In Inghilterra Milinkovic oltre all'Arsenal è nel mirino del Manchester United e del Chelsea. I Red Devils la scorsa estate avevano presentato a Formello un'offerta di circa 50 milioni di euro. Proposta respinta da Lotito perchè lontano dalla valutazione che il presidente laziale fa del giocatore. Il serbo è seguito anche dal Real Madrid. I blancos pensano a rinnovare il centrocampo con Modric in scadenza e Kroos over 30. Il Real è meta ambita, e Kezman ha avviato già i contatti con la dirigenza spagnola. Defilata la Juventus che ha problemi extra-calcio da risolvere. Tanti top club su Milinkovic, e per Lotito vuole dire asta milionaria.

La mossa della Lazio

La Lazio proverà a trattenere, per quanto possibile, Milinkovic. Lotito ha messo sul tavolo delle trattative la sua offerta: un rinnovo di tre anni con sostanziale aumento di ingaggio a 5 milioni di euro, più una clausola rescissoria alta (Lotito spara circa 100 milioni di euro). Una cifra importante per le casse biancocelesti ma necessarie per il calciatore più prezioso della rosa laziale. La proposta di Lotito non è stata scartata del tutto dal calciatore e dal suo entourage, con l'agente Kezman che però spinge per inserire una clausola rescissoria abbordabile per gli altri club.