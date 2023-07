Clamoroso Milinkovic: addio alla Lazio destinazione Arabia

Svolta clamorosa nel mercato della Lazio. Milinkovic-Savic è in partenza improvvisa. Niente Serie A o Premier League per il Sergente che sta per andare in Arabia.

L’offerta

L’Al-Hilal fa sul serio, serissimo. Il club arabo ha presentato alla Lazio un’offerta da 40 milioni di euro. Cifra ritenuta consona da Lotito, che sta cercando di strappare qualche milione in più, ma la fumata bianca è molto vicina.

La posizione di Milinkovic

A Milinkovic è stato offerto un triennale da 30 milioni netti a stagione. Cifra fuori portata per i campionati europei e che fanno molta gola al giocatore. Il Sergente che si aspettava un’asta fra Premier League e Italia, sembra intenzionato ad accettare l’offerta anche per aiutare la Lazio e non andare via a parametro zero l’anno prossimo. All’Al-Hilal Milinkovic troverà in squadra Koulibaly e Ruben Neves.

Affare Lazio

Se tutto sarà definito la Lazio avrà fatto un grande affare sul piano economico. Oltre alla plusvalenza, Lotito non perderà così a zero un giocatore importante, intascherà il massimo possibile ad uno anno dalla scadenza del contratto e non avrà ceduto il giocatore a nessuna diretta concorrente. Con quei soldi partirà l’assalto a Zielinski. Per Milinkovic un ricco contratto, e una delusione in ambito puramente sportivo con l’addio all’Europa a soli 28 anni e dopo aver conquistato sul campo la qualificazione alla Champions League.