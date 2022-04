Lazio-Milan: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 24 aprile allo Stadio Olimpico la Lazio ospiterà il Milan per la 34esima giornata di Serie A. I biancocelesti sfideranno l'ex Pioli In uno stadio tinto di rossonero per via delle proteste contro il caro biglietti della Curva Nord e della Sodalizio Tevere. Atmosfera pesante per Maurizio Sarri e i suoi per questo big match.

Lazio-Milan, le ultime di formazione

Tira un sospiro di sollievo Maurizio Sarri. Il tecnico recupera diversi calciatori colpiti da un virus intestinale nei giorni scorsi. Il recupero più importante è quello di Milinkovic-Savic. Il serbo è recuperato e agirà a centrocampo insieme a Leiva (in vantaggio su un Cataldi non al 100%) e Luis Alberto. In porta ci sarà Strakosha (Reina out), in difesa c'è Luiz Felipe con Acerbi, Marusic e Lazzari terzini. Patric in dubbio per il problema fisico accusato nella sfida contro il Torino. In attacco conferma in arrivo per il tridente Felipe Anderson-Zaccagni-Immobile con Pedro ancora indisponibile per infortunio.

L'ex Pioli pensa a qualche modifica dell'undici iniziale rispetto a quello sceso in campo e sconfitto dall'Inter in Coppa Italia. Sulla trequarti si candida Brahim Diaz con Kessie che entrerebbe in ballottaggio con Tonali e Bennacer (acciaccato) per un posto in mediana. Messias contende una maglia a Saelemaekers. In attacco c'è ancora Giroud, con Ibrahimovic e Rebic in dubbio anche per la convocazione.

Lazio-Milan, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Leiva, Milinkovic, Luis Alberto; Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile. All.: Sarri.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Lazio-Milan, dove vedere la partita

La partita dell'Olimpico fra Lazio e Milan sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno gustarsi la sfida fra rossoneri e biancocelesti tramite app Dazn sulle proprie smart tv oppure collegando il proprio televisore a console di gioco quali Xbox o Playstation, o Amazon Firestick o Google Chromecast. In alternativa il match fra Sarri e Pioli sarà visibile tramite app o sito Dazn su dispositivi mobili quali pc, smartphone oppure tablet.