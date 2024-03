Da Immobile a Romagnoli e Lotito: tutti contro Di Bello

Ancora rabbia in casa Lazio, domani impegnata contro il Bayern Monaco in Champions League, dopo la sconfitta contro il Milan. Ad essere fortemente contestato però non è Sarri e nemmeno i calciatori biancocelesti, ma l’arbitro Di Bello. Il fischietto pugliese, autore di una pessima direzione di gara, è finito infatti nel mirino di Lotito, giocatori e tifosi laziali e ora rischia un lungo stop. Un assalto mediatico al direttore di gara difeso dalla moglie stanca degli attacchi subiti.

L’attacco di Lotito e dei calciatori

Al triplice fischio di Lazio-Milan ha parlato presidente Lotito. Il patron haminacciato mosse legali dopo il match: “Dopo partite cosi manca l’affidabilità del sistema. In quel caso bisogna ricorrere a istituzioni terze. Si deve vincere per merito nel calcio. Oggi si è superato un limite Mi assumo io la responsabilità di dire la Lazio si farà valere nelle sedi apposite”.

Nel post gara sui social si sono scatenati anche i calciatori della Lazio. Luca Pellegrini (primo espulso) chiede scusa ai tifosi in un post. Sotto il commento al veleno, nei confronti di Di Bello, di Ciro Immobile: “Pure scusa chiedi? Ma qui si può parlare? No perché in campo non si poteva c’era il vigile che te lo impediva”. Nervosismo da parte del capitano laziale per la direzione di gara evidenziata anche da Romagnoli durante la partita. Il difensore infatti rivolgendosi verso la Curva Nord con tanto di gesti commenta l’arbitraggio dicendo “Vergognosi”.

Gli errori

Il disappunto della Lazio parte dal mancato rigore concesso dopo il contatto Maignan-Castellanos nel primo tempo sullo 0-0. Rabbia aumentata per il rosso sventolato a Pellegrini che con un compagno a terra aveva chiesto di interrompere il gioco ma si è fatto sottrarre il pallone da Pulisic fermando poi fallosamente l’americano. Nel finale la goccia che ha fatto traboccare il vaso laziale: la doppia espulsione di Marusic e Guendouzi: il primo per una reazione plateale al fischio di Di Bello, il secondo per aver spinto via un avversario nel recupero.

La moglie di Di Bello

A difendere Di Bello è stata Carla Faggiano, moglie dell’arbitro. Su instagram un suo lungo messaggio in risposta agli attacchi subiti dal fischietto pugliese: “Non è facile scrivere rimanendo lucida ed educata, non è facile restare equilibrata e serena. Non è per niente facile, ma devo esserlo per non farmi travolgere e inghiottire da questa tempesta di odio. Non voglio parlare di arbitraggio, non mi interessa parlare di calcio e calciatori, non posso però parlare di sport perché sport non è più: nello sport non c'è spazio per odio e violenza. Invece sono due giorni, e chissà quanti altri ne seguiranno, che su un Uomo si stanno riversando le più indicibili cattiverie e ostilità. È un accanimento mediatico e sociale senza precedenti. Viviamo in un'epoca storica dove si condannano e si prendono le distanze da violenza e abusi, ma siamo però capaci di odiare, denigrare, offendere, maltrattare e oltraggiare il prossimo. Non sono qui per difendere Marco, in quanto capace di poterlo fare da sé. Sono qui per mettermi accanto a lui, per poterlo alleggerire del carico emotivo subito. Sono qui per ricordare che dietro una divisa, fuori dal campo, lontano dalle telecamere, c’è un uomo. Ci sono sacrifici, impegno, dedizione, rinunce, sogni, successi e sconfitte. C’è Marco Di Bello, ci sono la sua forza, la sua dignità e tanto altro ancora che niente e nessuno riuscirà mai a cancellare. 'Nel mezzo di una difficoltà c’è un’opportunità' (Albert Einstein) Con Amore! Carla".