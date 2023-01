Lazio-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Martedì 24 gennaio la Lazio chiuderà la diciannovesima giornata di Serie A sfidando all’Olimpico il Milan alle ore 20:45. Match ad alta quota per i biancocelesti, superati dalla Roma (vincente a La Spezia) e dall’Atalanta che hanno una partita in più, che vedono i rossoneri (secondi in classifica) davanti di soli quattro punti. Con una vittoria, Sarri salirebbe in zona Champions League.

Lazio-Milan, le ultime di formazione

Maurizio Sarri non avrà a disposizione Ciro Immobile infortunato e che tornerà disponibile a febbraio. Senza il proprio bomber e capitano, i biancocelesti scenderanno in campo col tridente leggero composto da Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson centravanti. Per il resto il tecnico sceglie la miglior Lazio possibile dunque dentro Milinkovic-Savic e Luis Alberto a centrocampo con Cataldi. In difesa torna in panchina Patric per lasciar spazio alla coppia Casale-Romagnoli. Terzini Marusic e Lazzari, col 29 che torna in campionato dopo aver scontato il turno di squalifica. In porta Provedel che ha riposato in Coppa Italia.

L’ex Pioli si affida a Giroud in attacco supportato da Leao. Vivi due ballottaggi: Saelemaekers-Messias e Pobega-Diaz, con i primi due in vantaggio. In difesa torna titolare Kalulu.

Lazio-Milan, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri

Milan (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Giroud, Leao. All.: Pioli

Lazio-Milan, dove vederla

La partita Lazio-Milan sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida dell’Olimpico scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra biancocelesti e rossoneri sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.