Lazio-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Venerdì 1 marzo alle 20:45 la Lazio scenderà in campo all’Olimpico contro il Milan per la ventisettesima giornata di Serie A. I biancocelesti non vivono un gran momento e sono reduci dalla brutta sconfitta di Firenze che ha fatto scivolare la squadra di Sarri a -8 dal quarto posto.

Lazio-Milan, le ultime di formazione

Dopo il secondo tempo giocato all’Artemio Franchi, Mattia Zaccagni è pronto a tornare nell’undici titolare. L’ex Verona completerà il tridente con Felipe Anderson e Immobile. Dalla panchina Castellanos e Isaksen che troveranno spazio a gara in corso in ottica turnover in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. In mezzo al campo straordinari per Luis Alberto e Guendouzi, può tornare in panchina invece Cataldi. Con Rovella out per infortunio, occasione dal 1’ per Vecino. In difesa ritorna Gila dopo la squalifica al fianco di Romagnoli, mentre terzini agiranno Marusic e Hysaj. In porta Provedel.

L’ex Pioli è pronto a rilanciare dal 1’ Calabira al posto dell’ex Roma Florenzi. Torna fra i convocati Tomori ma l’inglese partirà dalla panchina. In attacco non si tocca Giroud. Ancora squalificato Jovic.

Lazio-Milan, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli

Lazio-Milan, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Milan sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli utenti Dazn potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.