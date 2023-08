"Memorial Vincenzo D'Amico": la Lazio scende in campo in ricordo del campione biancoceleste

Lo scorso 1 luglio il mondo Lazio e quello del pallone hanno pianto la scomparsa di Vincenzo D'Amico lo storico campione originario di Latina e protagonista del primo scudetto del club biancoceleste. Per ricordarlo la Lazio ha organizzato una partita amichevole.

La morte di D'Amico

D'Amico classe 1954 combatteva da tempo contro un cancro che lo ha portato via lo scorso 1 luglio al Gemelli di Roma. Tanti i post spesi per il campione amato da tutti non solo dai biancocelesti con i tifosi laziali che non hanno mancare il loro ultimo saluto ai funerali del fantasista con striscioni e fumogeni.

La carriera

D'Amico dopo le esperienze all'Amas Roma e al Cos Latina arrivò alla Lazio nel 1970 e ci restò fino al 1986, esclusion fatta per l'avventura breve e sofferta al Torino. D'Amico grazie alla fantasia, gioco, attaccamento alla maglia e carattere è stato fra i più amati calciatori della storia della Lazio.

L'amichevole

Per ricordarlo ancora una volta, la Lazio squadra del cuore di D'Amico con cui vinse lo scudetto nel '74 e il Latina squadra della sua città natale e dove mosse i primi calci hanno organizzato un memorial in suo onore. La partita si giocherà domenica 13 agosto alle ore 21:00 a Latina allo Stadio Francioni.