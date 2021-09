Lazio, infortunio muscolare per Mattia Zaccagni

Brutte notizie in casa Lazio. L'allenatore Maurizio Sarri perde per infortunio, nella settimana del Derby, l'esterno offensivo Mattia Zaccagni.

L'infortunio di Zaccagni

Mattia Zaccagni nella giornata di ieri aveva saltato l'allenamento con i compagni, facendo soltanto lavoro in palestra. Gli esami a cui si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. Questo il comunicato della Lazio sulle condizione del calciatore: o Staff Medico comunica che il calciatore Mattia Zaccagni durante l’incontro di calcio Lazio-Cagliari ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività”.

Quali partite salta Zaccagni

L'infortunio costringerà Mattia Zaccagni a saltare diverse partite. L'ex Verona sicuramente non ci sarà nell'infrasettimanale contro il Torino e nel Derby contro la Roma. L'esterno con ogni probabilità non sarà a disposizione di Sarri nemmeno per la partita di Europa League contro il Lokomotiv Mosca e nell'ultima di campionato contro il Bologna prima della sosta. Infatti il rientro di Zaccagni è previsto proprio per dopo la sosta per le nazionali di ottobre. Si prospettano dunque straordinari per Pedro e Felipe Anderson.