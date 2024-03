Martusciello è il nuovo allenatore della Lazio (per ora)

Giovanni Martusciello è il nuovo allenatore della Lazio. Il vice di Sarri non ha dato le dimissioni e a lui Lotito ha deciso di affidarsi almeno fino al derby regionale col Frosinone.

Le dimissioni di Sarri

Maurizio Sarri dopo un confronto duro con la squadra nel post Udinese, e aver incontrato la dirigenza (ieri, ndr) ha rassegnato le dimissioni. Alla base della scelta dell’allenatore che così facendo rinuncia allo stipendio di questi ultimi mesi di stagione e della prossima (scadenza di contratto nel 2025) ormai la rottura con i giocatori, la contestazione della tifoseria arrivata contro i bianconeri e le divergenze di mercato con Lotito. Perso il polso dello spogliatoio Sarri ha preferito chiudere.

Martusciello allenatore della Lazio

La Lazio dopo una notte di riflessione ha affidato la squadra a Giovanni Martusciello. Proprio al vice di Sarri che ha guidato la squadra in panchina contro l’Udinese, Lotito ha concesso di guidare Immobile e compagni almeno fino alla sfida dello Stirpe sarà lui a sedere in panchina. Questo il comunicato ufficiale della Lazio: “La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente, il Club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello".

Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni, guida tecnica affidata a Giovanni Martusciello



Martusciello a tempo

Sarri si è dimesso il suo staff no. Infatti Martusciello e gli altri collaboratori dell’ormai ex tecnico biancocelesti avrebbero deciso di non abbandonare la nave in un momento così delicato dando la propria disponibilità fino alla sfida dello Stirpe e non (ieri ha diretto Martusciello l’allenamento, ndr). Il vice di Sarri difficilmente per concluderà la stagione. Infatti durante la sosta per le Nazionali (18-26 marzo) Lotito sceglierà a chi affidare la squadra per questo finale con la Lazio in corsa per vincere la Coppa Italia.