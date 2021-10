Lazio-Marsiglia: dove vedere la partita di Europa League in tv e in streaming

Giovedì 21 ottobre alle 18:45 la Lazo giocherà all'Olimpico la terza partita del suo girone di Europa League. La sfida sarà molto delicata per la squadra di Sarri che contro il Marsiglia si gioca una sfida fondamentale per il proseguo del suo cammino europeo. Dopo due giornate, i biancocelesti sono al secondo posto della classifica del girone E con tre punti, dietro al Galatasaray (4) e davanti proprio ai francesi fermi a quota 2 punti; ultimo il Lokomotiv Mosca con un punto.

Le ultime su Lazio-Marsiglia

Per l'importante partita, Sarri tornerà ad avere a disposizione Francesco Acerbi. Il difesnore dopo i brutti gesti di Bologna, è stato squalificato in campionato e salterà anche la prossima sfida contro il Verona, ed è dunque pronto per la partita di coppa. Insieme all'ex Sassuolo giocherà Luiz Felipe anche lui squalificato per il prossimo turno di campionato dopo l'esultanza sulle spalle di Correa nell'ultimo Lazio-Inter. A completare il reparto difensivo davanti a Strakosha, ci saranno Hysaj e Lazzari. A centrocampo conferma per Milinkovic, probabile turno di riposo per Leiva, al suo posto Cataldi. Cerca spazio dopo l'esclusione contro l'Inter, Luis Alberto. In attacco confermati Pedro-Felipe Anderson e Ciro Immobile. Zaccagni di nuovo dalla panchina.

Il Marsiglia arriva a Roma sentendo aria di derby. Sono tanti infatti gli ex giallorossi fra le fila dei francesi: Pau Lopez, Gerson, Cengiz Under e tutti e tre sono pronti a scendere in campo dal primo minuto. Ballottaggio Milik-Payet in attacco.

Le probabili formazioni di Lazio-Marsiglia

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Cataldi, Milinkovic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Immobile. Allenatore: Sarri.

Marsiglia (3-3-3-1): Pau Lopez; Balerdi, Caleta-Car, Peres; Lirola, Gueye, Guendouzi; Under, Harit, Gerson; Milik. Allenatore: Sampaoli.

Lazio-Marsiglia, dove vederla

Lazio-Marsiglia sarà visibile in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport e Sky Sport Uno. Valida anche l'alternativa Sky Go su dispositivi mobili. La partita di Europa League sarà anche trasmessa da Dazn e quindi fruibile tramite app o sito.