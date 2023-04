Marcos Antonio scalpita: otto partite per conquistare Sarri

Nel tris della Lazio allo Spezia ha messo la sua firma Marcos Antonio, autore del tre a zero che ha chiuso i conti al Picco. Primo acuto stagionale del brasiliano che ha trovato poco spazio nello scacchiere di Sarri e che scalpita per una maglia da titolare contro il Torino e per confermarsi alla Lazio nella prossima stagione.

Marcos Antonio che gol

Il tre a zero di Marcos Antonio è stato un vero e proprio gioiello. Un gol di pregevole fattura per il centrocampista laziale che ha messo sul prato del Picco velocità e tecnica. Uno sprint per arrivare su un pallone vagante, il tocco delicato per saltare un avversario, forza per resistere al contrasto e infine il dribbling per saltare il portiere e depositare in rete il suo primo gol con l’Aquila sul petto. Un gol strepitoso che ha estasiato i tifosi della Lazio.

Marcos Antonio titolare col Torino?

L’ottima prestazione con lo Spezia e la squalifica di Cataldi, sono fattori che fanno scalpitare Marcos Antonio per avere una maglia da titolare contro il Torino. A questi si aggiunge anche il fatto che Vecino non è al 100% della forma. I sogni di gloria del brasiliano però cozzano con i pensieri di Sarri che spera di recuperare fino all’ultimo l’ex Inter. Il tecnico ha sempre dato valore alla tecnica di Marcos Antonio ma ha spesso sottolineato la poca fisicità che specialmente in una partita contro i granata di Juric può essere una chiave decisiva. In caso di completo recupero di Vecino, Marcos Antonio scivolerebbe dunque ancora una volta in panchina.

Il futuro di Marcos Antonio

Marcos Antonio (2000) è arrivato alla Lazio la scorsa estate per 9 milioni di euro ma potrebbe già lasciare Formello al termine della stagione. Il brasiliano in questo rush finale cercherà di conquistarsi la riconferma in biancoceleste. La sua tecnica non è in discussione ma il suo calcio e la sua poca fisicità non hanno convinto appieno Sarri che nel ruolo di regista punta forte su Cataldi (per il rinnovo manca solo l’annuncio) e Vecino riadattato. Che Marcos Antonio non sia appieno nelle strategie di Sarri è palese, basta vedere lo scarso minutaggio, col brasiliano che ha giocato l’ultima partita da titolare contro il Cluj a febbraio nei sedicesimi di Europa League per venire sostituito dopo 10 minuti causa espulsione di Patric. In totale per l’ex Shakhatar Donetsk sono 18 le presenze stagionali con la Lazio di cui solo 5 da titolare, fra campionato e coppe. Un bottino scarno con Sarri pronto a cedere il centrocampista in estate per puntare su altri profili.