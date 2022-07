Maglie Lazio 2022-2023: la festa a piazza del Popolo [LE FOTO]

La stagione della Lazio è partita lunedì 4 luglio a Piazza del Popolo. Davanti a circa 4mila tifosi i biancocelesti hanno svelato le nuove divise per la prossima stagione targate Mizuno.

La serata

Musica, show e tanta lazialità. Così è andata avanti la serata di Piazza del Popolo condotta da Manila Nazzaro che ha visto salire sul palco tifosi della Lazio vip. All'evento presenti il cantante Briga, la madrina biancoceleste Anna Falchi, a distanza messaggi anche da Pino Insegno, Enrico Papi e Tommaso Paradiso. Presenti anche l'assessore di Regione, Onorato e il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. Momento clou però della serata il nuovo set divise della Lazio 2022/2023.

Le maglie

Bagno di folla per Ciro Immobile. Il capitano della Lazio ha indossato la prima nuova maglia biancoceleste della stagione 2022/2023. La divisa si presente azzurra con bordi e colletti bianchi, con l'aquila simbolo della Lazio stilizzata e trasparente più volte ripetute nella nuova maglia. La maglia indossata dal capitano e bomber della Lazio è stata poi messa all'asta (base di 500 euro). Il ricavato andrà devoluto in beneficenza per sostenere la raccolta fondi per la ricostruzione di un reparto di oncologia pediatrica in Ucraina, distrutto dalla guerra. Le donazioni arriveranno a destinazione grazie al contributo dell'Elemosineria del Santo Padre, nella persona del cardinale Konrad Krajewski.

Il set da trasferta invece è stato indossato da Mattia Zaccagni e Felipe Anderson. La maglia away è nero con una banda gialla. Adamonis unico portiere in rosa della Lazio ha indossato il kit da portiere completamente verde.

Tutte le maglie della nuova stagione della Lazio sono realizzate in 100% poliestere riciclato altamente traspirante.

Le parole di Lotito

Applausi per i dirigenti Mizuno ("comprate, liberate la Lazio" i cori), fischi assordanti per Lotito. Il presidente laziale è stato fischiatissimo già prima dell'inizio della serata ma salito sul palco ha ribadito la sua linea: "Se qualcuno fischia, vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto. Se oggi siamo qui, siamo qui per portare avanti un percorso di crescita, legato non solo ai risultati ma anche a ciò che dobbiamo rappresentare nel mondo. La nostra forza siete voi tifosi, ma dobbiamo tradurla tramite fatti concreti. Mizuno è un marchio mondiale che dopo anni ha scelto un partner del mondo calcistico e la Lazio. Vuol dire che la Lazio viene considerata un punto d’arrivo e non di partenza, anche e soprattutto per i marchi internazionali. Qualità all’insegna dei vertici del calcio mondiale. Lo meritiamo, grazie a voi, alla presenza che consente a tutti noi di essere qui. Il nostro simbolo e la nostra passione daranno sempre lustro a questo club che rappresenta la prima squadra della Capitale e rappresenterà il futuro del calcio a Roma. Vogliamo parlare con i fatti, e i fatti testimonieranno che abbiamo portato a compimento un percorso che ha portato i risultati. Siamo un punto di riferimento del calcio mondiale, e lo saremo anche sul campo".