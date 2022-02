SS Lazio: Luiz Felipe non convince e il rinnovo da top player è distante

La Lazio ha perso la sfida di andata contro il Porto per due a uno. Il protagonista negativo della serata laziale è stato Luiz Felipe. Per l'talo-brasiliano si tratta dell’ennesima prestazione negativa che stride con la richiesta di un contratto da top player del difensore in scadenza a giugno coi biancocelesti.

Superficialità e distrazioni

Tanti attestati di stima, ma spesso aspettative non rispettate. Così si può descrivere la stagione di Luiz Felipe che al Do Dragao è stato colpevole di essersi perso in entrambi i gol, Toni Martinez che ha permesso al Porto di ribaltare il risultato. Gli errori, orrori, di Oporto non sono dei casi isolati. Il difensore infatti in questa annata sta commettendo diversi svarioni difensivi che stanno costando molto alla Lazio, vedi Empoli o Milan in Coppa Italia. Tanti errori di concentrazione, posizione in marcatura e superficialità in impostazione. La prestazione negativa in Portogallo arriva poi in un momento molto delicato per la squadra ma soprattutto per il difensore che in questi giorni dovrà decidere il suo futuro e pensare al suo contratto.

Contratto Luiz Felipe

Luiz Felipe e il presidente Lotito non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo, e la distanza non sembra minimamente accorciarsi. L’ago della bilancia adesso pende verso il patron biancoceleste disposto ad offrire al difensore 2 milioni di euro. Luiz Felipe (attualmente percepisce un ingaggio di circa 650mila euro) ne chiede 2,5 che potrebbero salire a tre con vari bonus. Troppi per la Lazio anche alla luce delle prestazioni del difensore. Luiz Felipe è alla dal 2017 e in maglia biancoceleste ha collezionato 134 presenze e vinto 2 Supercoppe Italiane e 1 Coppa Italia. Sul centrale difensivo ci sono le attenzioni di diversi club spagnoli Betis e Siviglia su tutte, ma anche l'Atletico Madrid. In Italia lo segue l'Inter del suo ex allenatore Inzaghi.

L’alternativa a Luiz Felipe

La Lazio nonostante le ultime proposte di rinnovo, si sta convincendo di perdere a zero Luiz Felipe (classe 1997). L’obiettivo della dirigenza per la difesa della prossima stagione si chiama Alessio Romagnoli (classe 1995). Capitano del Milan e dichiaratamente tifoso biancoceleste, Romagnoli è in scadenza con i rossoneri e avrebbe aperto ad un suo trasferimento nella Capitale, anche riducendo di molto in suo ingaggio attuale di 6 milioni di euro. Lotito è pronto a mettere sul piatto per Romagnoli un contratto da tre milioni di euro più bonus.