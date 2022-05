Lazio-Luiz Felipe addio con polemica: il messaggio del difensore

Lazio-Hellas Verona oltre ad essere stato l'ultimo appuntamento stagionale della formazione di Sarri è stata l'ultima in biancoceleste di tre calciatori, aspettando il mercato: Leiva, Strakosha e Luiz Felipe. Per i primi due l'addio è arrivato con dei riconoscimenti da parte del club, per il difensore invece nulla ed è polemica.

I premi e il silenzio

Applausi per Leiva e Strakosha, qualche fischio per Luiz Felipe (anche al momento del cambio). Il portiere e il centrocampista infatti sono stati premiati a fine fara con due maglie celebrative con i titoli vinti in maglia Lazio, col club che poi sui social ha postato un video di ringraziamento ai due ormai ex calciatori laziali. Il nulla invece per Luiz Felipe ignorato da tifosi e società.

Il messaggio di Luiz Felipe

Luiz Felipe da tempo aveva rifiutato il rinnovo proposto della Lazio (l'italo-brasiliano chiedeva di più di quanto proposto dal club) per andare in Spagna direzione Siviglia. Anche per questo il giocatore è finito in panchina nell'ultimo periodo con Sarri che ha dato fiducia a Patric. Luiz Felipe è andato lo stesso sotto la Curva al termine della sfida col Verona ma ha salutato i tifosi sui social. Ecco il suo messaggio: "È stata la mia ultima partita all’Olimpico con la maglia della Lazio. Ci sono tante cose da dire, ma ci sarà tempo. Oggi voglio solo ringraziare tutti i miei compagni, tutti i tifosi e tutte le persone che lavorano in questo club che per me significa casa. Cinque anni sono tanti, qui sono cresciuto, sono diventato uomo, padre e calciatore di Serie A. Qui ho vinto titoli e ho vestito la maglia della nazionale. Sono grato e sarò sempre legato ai colori biancocelesti".

Prima o poi Luiz Felipe darà la sua spiegazione dal suo punto di vista sul rinnovo sfumato con la Lazio e il suo addio ai colori biancocelesti dopo 5 stagioni