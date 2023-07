Terremoto Luis Alberto: il Mago si sfoga sui social. Cosa succede?

Puntuale, anzi con un po' di ritardo, è arrivato il solito mal di pancia estivo di Luis Alberto. Lo spagnolo con un post social ha scosso l’ambiente Lazio durante il ritiro di Auronzo.

Il post di Luis Alberto

Un post enigmatico arrivato come un fulmine a ciel sereno ad Auronzo. Nella serata di martedì 25 luglio, Luis Alberto ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram che fa tremare il popolo laziale che ha già perso Milinkovic-Savic. Questo il post del Mago: “C’è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù”. In mattinata il centrocampista ha saltato l’allenamento ufficialmente causa problema fisico e difficilmente prenderà parte dell’amichevole prevista oggi.

Il significato del post

Il messaggio del post del calciatore ha un destinatario ovvero Claudio Lotito e un significato il mancato annuncio del rinnovo. Come già annunciato, Luis Alberto ha rifiutato il trasferimento in Arabia per rinnovare con la Lazio ricevendo una promessa dal presidente biancoceleste al riguardo: ritocco dell’ingaggio fino a 4 milioni di euro bonus compresi e prolungamento fino al 2027. Cifre gradite dal giocatore e dal suo entourage ma ancora manca l’annuncio. Non è il primo post social del giocatore nella sua lunga esperienza alla Lazio che non nasconde mai il suo malumore che spesso e volentieri rende pubblico anche attaccando il suo presidente.

Rinnovo saltato?

Luis Alberto si è indispettito perché ancora non è arrivato l’attesa ufficialità. Le parti sono d’accordo ma ancora non è stato ufficializzato nulla con la Lazio che ha invece annunciato il rinnovo di Pedro (qui l'anticipazione). Questa mossa del club ha dato fastidio al 10 laziale che ora come non mai è il leader tecnico assoluto della squadra e punto di riferimento della tifoseria. Il rinnovo non è in procinto di saltare, ma l’estate di Lotito si fa sempre più calda.