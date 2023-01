Luis Alberto resta alla Lazio, l'annuncio del centrocampista

Luis Alberto resta alla Lazio. L'annuncio arriva direttamente dal centrocampista spagnolo che allo stesso tempo conferma pubblicamente che vorrebbe chiudere la sua carriera in Spagna. Una pace fra calciatore e tecnico per puntare alla Champions League, obiettivo e/o miracolo della Lazio.

L'annuncio di Luis Alberto

Nel post Sassuolo-Lazio, prima vittoria biancoceleste del 2023, Luis Alberto ai microfoni di Dazn è stato chiaro sul suo futuro: "Il mio desiderio è finire la carriera in Spagna. Ho parlato con il Cadice perché è la squadra del mio cuore, il presidente è mio amico, il direttore è come un fratello. Ho ancora due anni e mezzo di contratto qui e mi hanno detto che in questo momento la mia cessione è impossibile. Ma fin quando sarò a Roma darò tutto per la Lazio”. Ecco dunque la parola fine sulla cessione di Luis Alberto in questa finestra di mercato col giocatore che ha ammesso di aver parlato anche col Cadice uno dei tanti club spagnoli (insieme a Valencia e Siviglia) interessati all'acquisto del Mago. La Lazio aveva messo il giocatore in vendita per 20 milioni di euro con un trasferimento a titolo definitivo o al massimo con un prestito con obbligo di riscatto.

Il rapporto con Sarri

Il Mago ha anche parlato del suo rapporto con l'ambiente laziale: "Ho un ottimo rapporto con il presidente e il direttore sportivo (Tare, ndr) e dopo la sosta ho parlato con il mister e abbiamo chiarito tutto. Non siamo migliori amici ma abbiamo un rapporto normale”. Fra Sarri e il centrocampista infatti ci sono state diverse incomprensioni sia a livello tattico che personale. Luis Alberto che si sentiva centrale nell'era Inzaghi, con Sarri è stato messo spesso in panchina per scelta tecnica con l'allenatore che ha scelto più volte un altro tipo di centrocampista più fisico. Nelle ultime uscite però Luis Alberto è sembrato tirato a lucido (come confermato da Immobile) con Sarri che ha addirittura parlato nel post Sassuolo, della miglior partita di Luis Alberto da quando siede sulla panchina laziale. Contro i neroverdi infatti il centrocampista con i suoi tocchi di classe e i suoi ripiegamenti è risultato fondamentale per la vittoria dei capitolini.

Luis Alberto per la Champions

L'ennesimo capitolo del Luis Alberto ritrovato servirà alla Lazio per puntare al quarto posto che vorrebbe dire Champions League. Nonostante la diatriba fra miracolo e reale obiettivo di Sarri e Tare con tanto di intervento di Lotito, la Lazio si trova soltanto a tre punti dal quarto posto e a -4 dal secondo occupato dal Milan con i rossoneri che sfideranno i biancocelesti all'Olimpico martedì 24 gennaio. E con un Luis Alberto in più Sarri può inseguire "il miracolo".