Luis Alberto resta alla Lazio. Sfuma Ilic

Luis Alberto resta alla Lazio. Lo spagnolo è stato ufficialmente tolto dal mercato, non che lo sia mai stato, dal ds Tare. Ora lo spagnolo come successo un anno fa dovrà riconquistare la fiducia di Sarri.

Il terremoto di Luis Alberto

Luis Alberto ('92) aveva scosso l'ambiente laziale. Il Mago qualche settimana fa era rientrato nel mirino del Siviglia sua squadra del cuore e aveva saltato allenamenti e l'amichevole contro il Valladolid. Addirittura la madre era scesa in campo chiedendo a Monchi di riportarlo in Spagna e Sarri in un'intervista ha dichiarato di non sapere se lo avrebbe avuto anche a settembre. Il solito mal di pancia di mercato di Luis Alberto a cui si è opposto Lotito. Il presidente della Lazio, forte del contratto che lega il centrocampista ai biancocelesti fino al 2025 è stato chiaro con l'ex ds della Roma: 25-30 miloni di euro o Luis Alberto non parte. Di risposta il Siviglia ha preso Isco.

Luis Alberto e il Bologna

Contro il Bologna Luis Alberto è rimasto in panchina per scelta tecnica, o meglio punitiva del tecnico per poi entrare a gara in corso (stessa mossa utilizzata da Sarri lo scorso anno contro l'Empoli per poi promuoverlo titolare del centrocampo) e aiutare la squadra nella rimonta targata Immobile. Contro i rossoblù Luis Alberto ha giocato da tuttocampista dovendo reggere il centrocampo biancoceleste in inferiorità numerica causa espulsione di Maximiano. Una prova positiva del Mago che è entrato nell'azione della rete della vittoria, recuperando il pallone trasformato poi da Milinkovic in assist per il gol di Immobile. Luis Alberto negli ultimi giorni ha allontanato i pensieri di mercato e si è totalmente immerso nel mondo Lazio con post continui a sostegno della squadra. Una gioia per i tifosi che ora chiedono al proprio numero 10 un impegno costante per i colori biancocelesti.

E Ilic?

"Luis Alberto non si muoverà più da qui alla fine del mercato, giocherà con la Lazio in questa stagione" - parole del ds laziale Tare nel pre Lazio-Bologna. Il 10 biancoceleste resta alla Lazio e dovrà ora riconquistare la fiducia di Sarri e il posto da titolare in mezzo al campo. Con la permanenza di Luis Alberto sfuma Ilic (2001) del Verona. Il centrocampista serbo è stata una richiesta esplicita di Sarri con Lotito che aveva bloccato il calciatore trovando l'accordo con i veneti sulla base di 12 milioni più 3 di bonus. Per acquistarlo però sarebbe servita la cessione di Luis Alberto che adesso non ci sarà. Niente da fare nemmeno per Lo Celso ('96) accostato ai biancocelesti ma andato al Villarreal.