Luis Alberto, ci risiamo: nuovi problemi per la Lazio

Altra settimana, altra polemica, altro scontro fra Luis Alberto e la Lazio. Lo spagnolo non parte per l'amichevole dei biancocelesti per dei contrasti con la società dettati da motivi economici.

Il primo scontro

In questa sessione estiva Luis Alberto aveva già mostrato il solito malumore nei confronti della Lazio con un post sul proprio profilo Instagram. Il Mago lamentava il mancato annuncio del rinnovo (che c'è con adeguamento e prolungamento importante) con la Lazio. Il rinnovo dello spagnolo è pronto col centrocampista che passerà dai 2,8 milioni di euro attuali a 4 milioni di euro più bonus, con scadenza che dal 2025 passa al 2027. Luis Alberto ha subito il fatto di essere stato messo in secondo piano rispetto a Pedro, per cui l'annuncio è arrivato. La ruggine sembrava essere stata assopita ma così non sembra.

La ricostruzione

Luis Alberto ha saltato gli ultimi due allenamenti della Lazio e non è in partenza per Birmingham dove la Lazio sfiderà l'Aston Villa in amichevole. Il motivo di questo ammutinamento del 10 laziale deriva dal mancato riconoscimento di Lotito da parte di un bonus di poco superiore ai 140mila euro. Una cifra irrisoria, visto il rinnovo da 4 milioni di euro, ma che il centrocampista ha fatto diventare una questione di principio.

La posizione della Lazio

Da Formello non arrivano smentite e conferme sulla vicenda ma nel video social del club che riprende la squadra che sale sull'aereo direzione Inghilterra manca Luis Alberto. Altra grana per Claudio Lotito, che si aggiunge allo striscione della Curva Nord, che sta vivendo un'estate rovente sul piano mercato con Sarri che dopo aver perso Milinkovic-Savic rischia di perdere anche un altro pezzo da novanta della squadra.