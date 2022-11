Lazio-Luis Alberto ci risiamo: lo spagnolo via anche in prestito

Nuovo capitolo del mal di pancia di Luis Alberto e del tentativo di cessione della Lazio. I rapporti fra Sarri e lo spagnolo non sono idilliaci, il giocatore vive una situazione da separato in casa col tecnico che spinge per la cessione.

Luis Alberto-Sarri, i problemi

Fra Sarri e Luis Alberto non è scoccata la scintilla. Nè sul piano tattico, nè sul piano umano. In campo Sarri limita la fantasia del Mago a cui chiede molto sacrificio e più impegno in fase di non possesso e per questa ragione sta preferendo Vecino. Inoltre Sarri chiede un altro tipo di atteggiamento al giocatore a livello di impegno e sacrificio. Ma oltre all'elemento tattico allo spagnolo manca il rapporto che aveva con Inzaghi. Nel corso precedente, Luis Alberto era "coccolato" e al centro del progetto, adesso è una riserva e non sente la fiducia dell'allenatore che lo sacrificherebbe volentieri per arrivare a Ilic del Verona. Pensare che Luis Alberto aveva iniziato la stagione in modo positivo da rinforzo dalla panchina con tre gol all'attivo in campionato (meraviglioso quello all'Inter) e uno in Europa League. Qualche problema fisico e alcune incomprensioni (vedi il derby in cui è stato sostituito quando invece chiedeva tempo alla panchina) hanno portato Sarri a schierarlo sempre più col contagocce.

La posizione della Lazio

La Lazio vorrebbe accontentare il tecnico ma non vuol svendere Luis Alberto. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2025 per questo e per il suo valore tecnico vorrebbe venderlo intorno ai 30 milioni di euro. Difficile però piazzarlo a quelle cifre sia perchè la prossima finestra di mercato è quella invernale sia perchè Luis Alberto è un classe '92 ed è stato messo ai margini da Sarri. La Lazio sarebbe disposta pure a scendere a 20 milioni di euro non di più per cedere il calciatore, ma per non svenderlo sta aprendo all'ipotesi prestito.

Le squadre interessate

Sono diverse le squadre spagnole interessate a Luis Alberto: Valencia, Villarreal e Siviglia. Proprio quest'ultima sarebbe la meta gradita dal Mago laziale cresciuto nel vivaio del Siviglia squadra di cui è da sempre tifoso, ma gli spagnoli dell'ex giallorosso Monchi non vogliono accontentare le richieste economiche della Lazio. In estate c'era stato un approccio però respinto dalla Lazio che ha considerato la valutazione spagnola (uno scambio con Oliver Torres o 15 milioni cash) non adeguata. Più distante il Bayern Monaco che monitora la situazione ma al momento nulla di più.